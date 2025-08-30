https://ria.ru/20250830/diplomatiya-1893613367.html

Межгосударственные отношения России и Турции

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года.Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. В 2009 году была подписана Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений и дальнейшем углублении дружбы между странами. В 2010 году был учрежден Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ) – руководящий орган под сопредседательством президентов, разрабатывающий "стратегию и основные направления развития отношений" между РФ и Турцией.В настоящее время российско-турецкий политдиалог отличается динамичностью и высокой результативностью, определяемой, прежде всего, регулярным и доверительным общением президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2022 году лидеры России и Турции провели четыре очные встречи.19 июля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Тегеране "на полях" трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию (Россия, Турция, Иран). 5 августа лидеры России и Турции провели рабочую встречу в Сочи, 16 сентября Путин и Эрдоган встретились в Самарканде (Узбекистан) "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Очередная рабочая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась 13 октября в Астане (Казахстан) "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 27 апреля 2023 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС "Аккую". 4 сентября 2023 года переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Для Эрдогана этот визит стал первым с момента переизбрания на пост президента Турции. В ходе встречи лидеры России и Турции рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки. 3 июля 2024 года президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита ШОС в Астане (Казахстан).23 октября 2024 года Владимир Путин встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани.Лидеры России и Турции активно общаются по телефону, в 2022 году состоялось 14 телефонных бесед. В 2023 году – 12, в 2024 году – 7. В 2025 году президенты разговаривали по телефону пять раз, последний – 20 августа.Налажены контакты на уровне правительств двух стран.25 ноября 2023 года заместитель председателя правительства России Александр Новак посетил с рабочим визитом посетил Турцию, где обсудил актуальные вопросы двустороннего взаимодействия с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и с министром торговли страны Омером Болатом. Также он провел переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турции.Интенсивный диалог ведется по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран.22 января 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели встречу в Нью-Йорке.2 марта 2024 года глава МИД России Сергей Лавров принял участие в Анталийском дипломатическом форуме. В рамках конференции он принял участие в специальных панельных заседаниях. Кроме того, состоялась двусторонняя встреча Лаврова с министром иностранных дел Турции. 10-11 июня 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Россию.10 июня он принял участие в заседании министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 11 июня "на полях" мероприятия состоялась его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кроме того, в Москве прошли его переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. 11 июня в Кремле Хакана Фидана принял президент РФ Владимир Путин. 26 июля 2024 года глава МИД России Сергей Лавров встретился c министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН во Вьентьяне (Лаос).27 сентября 2024 года в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась трехсторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Ирина и Турции Аббасом Аракчи и Хаканом Фиданом.17-18 октября 2024 года глава МИД России Сергей Лавров совершил визит в Стамбул, где принял участие в третьем заседании Консультативной региональной платформы для Южного Кавказа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и Иран, Россия и Турция).Министры были приняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.18 октября "на полях" заседания состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 7 декабря 2024 года "на полях" 22-го Дохийского форума (Катар) состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Аббаса Аракчи и Турции Хакана Фидана. Позже к беседе подключился спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. 20 февраля 2025 года очередная двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств России и Турции прошла "на полях" СМИД "Группы двадцати" в Йоханнесбурге (ЮАР).11-12 апреля 2025 года глава МИД России Сергей Лавров находился с рабочим визитом в Анталье (Турция). В рамках поездки Сергей Лавров принял участие в четвертом Анталийском дипломатическом форуме, провел ряд двусторонних встреч. В частности, состоялась его беседа с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. 27 мая 2025 года переговоры главы МИД Росси Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана прошли в Москве.7 июля 2025 года очередная встреча Сергея Лаврова и Хакана Фидана состоялась "на полях" XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия).Ведется диалог по линии парламентов России и Турции.12-13 декабря 2022 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с официальным визитом Турцию. Состоялись встречи с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.В ходе визита Вячеслав Володин почтил память первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и возложил цветы к его могиле в мемориальном комплексе Аныткабир. 4-5 мая 2023 года российские парламентарии приняли участие в работе Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре.3 июня 2023 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин представлял Россию на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе его встречи с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в инаугурации, прошла краткая беседа Вячеслава Володина и Реджепа Эрдогана. Председатель Госдумы передал турецкому лидеру слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента.14 октября 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем "на полях" девятого Саммита спикеров парламентов стран "Группы двадцати" в Нью-Дели (Индия). 24 сентября 2024 года председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш посетил Россию с официальным визитом. Состоялась встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 25 сентября Нуман Куртулмуш выступил на 575-м заседании Совета Федерации, а также встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. В тот же день он был принят президентом России Владимиром Путиным.Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами. В ходе встреч на высшем и высоких уровнях центральное место занимает ситуация на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе, а также сирийская проблематика. Турция входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров России. Двусторонний торговый оборот увеличился за пять лет в 2,3 раза.В 2024 году по данным зампредседателя правительства РФ Александра Новака товарооборот двух стран приблизился к 60 миллиардам долларов.Среди основных направлений торгово-экономического взаимодействия России и Турции – энергетика, сельское хозяйство, промышленная кооперация, транспорт и логистика, таможенное сотрудничество и туризм.Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. В настоящее время Россию и Турцию напрямую связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток".В 2024 году Газпрома поставил Турции получила 1,711 миллиарда кубических метров трубопроводного газа, что на 14% меньше, чем в 2023 году.Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Все четыре энергоблока АЭС планируется возвести в Турции до 2028 года.Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество.По данным Евразийского банка развития, объем прямых российских инвестиций в Турцию увеличился с 10,3 миллиарда долларов в 2016 году до 26,5 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. Российские инвесторы реализуют восемь проектов в Турции. Инвестиции выросли в связи с запуском проекта "Аккую" компанией "Росатом". С 2016 года объем турецких инвестиций в Россию увеличился на 19%. В России реализуется 41 активный проект.Основной механизм координации торгово-экономического взаимодействия – Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное 19-е заседание комиссии прошло 27 июня 2025 года в Москве.На протяжении 20 лет Россия занимает первое место среди зарубежных стран по размерам рынка для турецкого строительного бизнеса. В РФ турецкие подрядчики заняты в области жилищного строительства, строительства торговых и бизнес-центров, гостиничных комплексов и отелей. Возведен целый ряд объектов энергетической инфраструктуры, аэропортовых комплексов, стадионов, промышленных зданий и медцентров. Военно-техническое сотрудничество осуществляется с 1992 года. Турция стала первой страной-членом НАТО, с которой Россия установила связи в этой области. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Поставки первого полка были выполнены летом-осенью 2019 года. В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. В августе 2022 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщал, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и уже реализуется. Развивается культурное сотрудничество.1 июня 2024 года в Анкаре, в посольстве России в Турции прошла финальная церемония VIII Всетурецкой олимпиады по русскому языку для школьников, изучающих русский язык как иностранный и детей соотечественников. Олимпиада была посвящена 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Более 100 финалистов, показавших лучший результат среди более 5000 участников, приехали в Анкару из разных городов Турции.Организаторы также подготовили большой фестиваль русского языка.Налаживается сотрудничество в сфере совместного кинопроизводства, взаимообмена ресурсами киноархивов России и Турции.Турция – самое популярное зарубежное направление отдыха российских туристов.По итогам 2024 года Россия заняла первую строчку по числу прибытий иностранцев в Турцию. Эту страну посетили свыше 6,7 миллиона россиян. Объем российского турпотока в Турцию вырос в 2024 году на 6,28% по сравнению с 2023 годом. За первый квартал 2025 года Турцию посетили чуть более 600 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем в 2024 году. По итогам действия программы продвижения туристического бренда России в Турции в 2024 году достигнуты рекордные показатели по въездному туризму из Турции в Россию – 101 тысяча туристов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

