Павел Деревянко стал участником акции по очистке горы Белуха от мусора

МОСКВА, 30 авг – пресс-служба ЗАО "Эвалар". Накануне завершилась уборка одной из достопримечательностей Алтая – горы Белуха – от мусора, всего активисты собрали более двух тонн. Эковолонтеры движения "Мусорная лавина" и компания "Эвалар" провели эту акцию в пятый раз. Ее участниками стали не только активисты из разных уголков страны – заметным событием стало участие известного актера Павла Деревянко, который присоединился к акции со своей женой Зоей Фуць. Акция охватила не только Белуху, но и экологические тропы вокруг нее. За 12 дней волонтеры собрали порядка 200 мешков мусора общим весом 2,1 тысячи килограмм. Из-за сложного рельефа и труднодоступной местности мусор пришлось вывозить с помощью вертолета Ми-8, который совершил три перелета. По признанию главного идеолога и организатора волонтерского движения "Мусорная лавина" Евгения Егорова, за пять лет, что проходит акция, было утилизировано более 16 тонн мусора. "В этом году добровольцы сосредоточились на Аккемской тропе, долине Ярлу и береговой линии Аккемского озера, очищая территорию от оставленных туристами отходов: пластиковых пакетов и посуды, железных и стеклянных банок, треккинговых палок, порванной одежды, пустых газовых баллонов и одноразовых салфеток. В этом году мы собрали даже больше мусора, чем в прошлом году. Очень важно воспитывать ответственное отношение к экологии страны у туристов: турист должен знать, что он взял с собой на природу – он должен забрать обратно", – отметил Егоров. Фармкомпания "Эвалар" на протяжении многих лет последовательно проводит системную работу по сохранению экологии Алтая. "”Эвалар” родился на Алтае, поэтому наша задача – сохранить этот уникальный регион. Мы активно сотрудничаем с экологами как в сохранении биоразнообразия региона, восстанавливая популяцию редких краснокнижные видов растений и животных, так и с волонтерами, которые реализуют проекты по снижению антропогенного вреда. Совместная работа с движением “Мусорная лавина” – это важный шаг в сохранении экологического баланса региона", – заявила председатель совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева. Общественная инициатива "Мусорная Лавина" реализуется при поддержке правительства Республики Алтай, администрации Усть-Коксинского района, дирекции природного парка "Белуха", общественного поисково-спасательного отряда "Ак-Кем" Российского союза спасателей. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

