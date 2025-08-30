https://ria.ru/20250830/deputat-2038590169.html

У депутата Алешкинского совета диагностировали контузию после атаки ВСУ

У депутата Алешкинского совета диагностировали контузию после атаки ВСУ

У депутата Алешкинского совета диагностировали контузию после атаки ВСУ

Контузия, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей и ожоги первой степени обеих рук диагностированы у раненого депутата Алешкинского совета... РИА Новости, 30.08.2025

ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Контузия, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей и ожоги первой степени обеих рук диагностированы у раненого депутата Алешкинского совета депутатов Алексея Зоголя, сообщил РИА Новости глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко. "По состоянию Алексея Зоголя стало известно следующее: диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги первой степени рук. Состояние Алексея стабильное", - сказал Хоменко РИА Новости. Ранее Хоменко сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал машину Зоголя, депутат выжил и госпитализирован.

