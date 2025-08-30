Рейтинг@Mail.ru
День знаний в России
День знаний в России
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний.Этот день также является праздником и в некоторых других странах СНГ.Традиция начинать год с 1 сентября происходит от древних церковных обычаев. Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года Новый год начинался с 1 сентября и в Московской Руси. Великий князь Иван III объявил Новолетие официальным церковно-государственным праздником. С 1547 года на всех главных площадях русских городов-крепостей в этот день "здравствовали" государю. Но в 1700 году эта традиция была искоренена царем Петром I. Гражданский Новый год стали праздновать 1 января. Но церковный и сельскохозяйственный календари остались прежними. Вплоть до конца XVIII века государственные средние и высшие учебные заведения держались прежнего, допетровского годового круга.Единый Устав средних учебных заведений 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста.В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября.В СССР был взят курс на построение единой государственной системы всеобщего обучения, он предполагал жесткую стандартизацию большинства ее параметров, в том числе учебного режима. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого не обучались, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать детей в школу возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) "Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе ", которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых-седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.Официальным государственным праздником День знаний стал на основании указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, а указом от 15 июня 1984 года был объявлен всенародным праздником.В 2007 году в России был принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с установлением обязательности общего образования". Документ закрепил обязательное общее образование, включающее начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. Среднее образование стало 11-классным. Всего в России 85 тысяч учреждений образования, в том числе более 38 тысяч школ. В более чем 34 тысячах школ организованы театры, а в более чем 36 тысячах – спортивные клубы. В 2019-2024 году в рамках национального проекта "Образование" было введено в эксплуатацию более 1,6 тысячи новых школ на более чем один миллион мест, в том числе путем строительства более 1,2 тысячи школ на более 778 тысяч мест. Созданы и функционируют 19 965 центров образования "Точка роста", в которых обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивают образовательные программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования.Созданы и функционируют 464 детских технопарка "Кванториум", в том числе 329 технопарков на базе общеобразовательных организаций. 900 школ с адаптированными образовательными программами обновили материально-техническую базу для проведения занятий для детей с ОВЗ и инвалидностью.Более 1,2 миллиона педагогов и управленческих кадров прошли повышение квалификации.Создано более 1,4 миллиона новых мест дополнительного образования в образовательных организациях различных типов. В 5 859 школах обновлены условия для занятий физкультурой и спортом. Функционируют 329 центров цифрового образования "IT-куб", 30 ключевых центров дополнительного образования детей, 85 мобильных технопарков "Кванториум", 74 центра опережающей профессиональной подготовки и более 3 100 современных мастерских. Более 50% общеобразовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой среды.В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ("Мини-Сириусы").В рамках национального проекта "Молодежь и дети" (2025-2030) реализуется федеральный проект "Ведущие школы" с бюджетом почти 42 миллиарда рублей. В рамках проекта во всех округах России будет сформирована сеть из 12 передовых школ, построены 150 школ, созданы образовательно-производственные центры (кластеры) и образовательные кластеры среднего профессионального образования, созданы сеть кампусов мирового уровня в вузах, усилена подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, для чего будут созданы передовые инженерные школы, реализована масштабная госпрограмма поддержки университетов "Приоритет-2030" и др.Будет продолжена большая программа капитальных ремонтов школ. С 2025 по 2030 годы в части капитального ремонта будет отремонтировано восемь тысяч школ и примерно 1,5 тысячи колледжей. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все российские школы работают по единым федеральным программам, развивается система воспитательной и патриотической работы. 1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.1 сентября 2025 года в школы по всей стране пойдут более 18 миллионов школьников, включая около 1,5 миллиона первоклассников.В 28 субъектах РФ торжественно откроются 43 новые школы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
День знаний в России

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний.
Этот день также является праздником и в некоторых других странах СНГ.
Традиция начинать год с 1 сентября происходит от древних церковных обычаев. Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года Новый год начинался с 1 сентября и в Московской Руси. Великий князь Иван III объявил Новолетие официальным церковно-государственным праздником. С 1547 года на всех главных площадях русских городов-крепостей в этот день "здравствовали" государю. Но в 1700 году эта традиция была искоренена царем Петром I. Гражданский Новый год стали праздновать 1 января. Но церковный и сельскохозяйственный календари остались прежними. Вплоть до конца XVIII века государственные средние и высшие учебные заведения держались прежнего, допетровского годового круга.
Единый Устав средних учебных заведений 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста.
В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября.
В СССР был взят курс на построение единой государственной системы всеобщего обучения, он предполагал жесткую стандартизацию большинства ее параметров, в том числе учебного режима. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого не обучались, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать детей в школу возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы.
Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) "Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе ", которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых-седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.
Официальным государственным праздником День знаний стал на основании указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, а указом от 15 июня 1984 года был объявлен всенародным праздником.
В 2007 году в России был принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с установлением обязательности общего образования". Документ закрепил обязательное общее образование, включающее начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. Среднее образование стало 11-классным.
Всего в России 85 тысяч учреждений образования, в том числе более 38 тысяч школ. В более чем 34 тысячах школ организованы театры, а в более чем 36 тысячах – спортивные клубы.
В 2019-2024 году в рамках национального проекта "Образование" было введено в эксплуатацию более 1,6 тысячи новых школ на более чем один миллион мест, в том числе путем строительства более 1,2 тысячи школ на более 778 тысяч мест. Созданы и функционируют 19 965 центров образования "Точка роста", в которых обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивают образовательные программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования.
Созданы и функционируют 464 детских технопарка "Кванториум", в том числе 329 технопарков на базе общеобразовательных организаций. 900 школ с адаптированными образовательными программами обновили материально-техническую базу для проведения занятий для детей с ОВЗ и инвалидностью.
Более 1,2 миллиона педагогов и управленческих кадров прошли повышение квалификации.Создано более 1,4 миллиона новых мест дополнительного образования в образовательных организациях различных типов. В 5 859 школах обновлены условия для занятий физкультурой и спортом. Функционируют 329 центров цифрового образования "IT-куб", 30 ключевых центров дополнительного образования детей, 85 мобильных технопарков "Кванториум", 74 центра опережающей профессиональной подготовки и более 3 100 современных мастерских. Более 50% общеобразовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой среды.
В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ("Мини-Сириусы").
В рамках национального проекта "Молодежь и дети" (2025-2030) реализуется федеральный проект "Ведущие школы" с бюджетом почти 42 миллиарда рублей. В рамках проекта во всех округах России будет сформирована сеть из 12 передовых школ, построены 150 школ, созданы образовательно-производственные центры (кластеры) и образовательные кластеры среднего профессионального образования, созданы сеть кампусов мирового уровня в вузах, усилена подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, для чего будут созданы передовые инженерные школы, реализована масштабная госпрограмма поддержки университетов "Приоритет-2030" и др.
Будет продолжена большая программа капитальных ремонтов школ. С 2025 по 2030 годы в части капитального ремонта будет отремонтировано восемь тысяч школ и примерно 1,5 тысячи колледжей.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все российские школы работают по единым федеральным программам, развивается система воспитательной и патриотической работы. На особом контроле находятся кадровые вопросы и вопросы зарплаты учителей.
1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
1 сентября 2025 года в школы по всей стране пойдут более 18 миллионов школьников, включая около 1,5 миллиона первоклассников.
В 28 субъектах РФ торжественно откроются 43 новые школы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Заголовок открываемого материала