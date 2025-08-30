https://ria.ru/20250830/den_shakhtera-1967961659.html

День шахтера в России

День шахтера в России - РИА Новости, 30.08.2025

День шахтера в России

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа.

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько. Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Начало горному делу в России было положено во второй половине XV века при великом князе Московском Иване III. Первая экспедиция по поиску полезных ископаемых отправилась в Печорский край еще в 1491 году. Однако мощный импульс горное дело получило лишь в период царствования Петра Великого. Учреждением "Приказа рудокопных дел" (1700) была открыта эпоха формирования горного дела в России как базового сектора будущей промышленности. В период правления Екатерины II в 1773 году в Санкт-Петербурге учредили Горное училище (впоследствии Горный кадетский корпус, Санкт-Петербургский горный институт, в настоящее время – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II) – первое в России и второе в мире высшее техническое учебное заведение.Горное училище положило начало подготовке инженерно-технических кадров для горнодобывающей промышленности в России. Манифест от 9 июля (28 июня по старому стилю) 1782 года даровал всем землевладельцам право на свободное использование своих земель и содержащихся в них полезных ископаемых. В период царствования императора Николая I был внедрен целый ряд крупных технических усовершенствований и организованы многочисленные экспедиции и геологические исследования. В 1860 году в Российской империи было добыто почти 310 тысяч тонн угля. Ведущие угледобывающие страны в сравнении с Российской империей тогда добывали: Англия – 62 436 тысяч тонн (в 400 раз больше); Германия – 12 753 тысячи тонн (в 81 раз); США – 11 726 тысяч тонн (в 75 раз); Франция – 7 453 тысячи тонн (в 48 раз). Однако уже в 1900 году объемы добычи ископаемого угля в России по сравнению с 1860 годом были увеличены почти в 38 раз. К концу XIX века Россия значительно сократила отставание от основных мировых угледобывающих стран. В 1900 году она занимала уже восьмое место в рейтинге этих стран, уступая только Великобритании, США, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Бельгии и Польше. В 1930-е годы начала формироваться база отечественного горного машиностроения. Советскими учеными и конструкторами было создано много новых горных машин и механизмов. В распоряжение горняков поступили отечественные мощные врубовые машины, бурильные и отбойные молотки, угле- и породопогрузочные машины. Были разработаны конструкции первых угольных комбайнов. Началось становление отраслевой науки. В Москве были созданы Всесоюзный угольный институт и Институт горного дела АН СССР (объединены в 1959 году, сейчас Национальный научный центр горного производства – Институт горного дела имени А.А. Скочинского), Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения "Гипроуглемаш".В 1932 году по инициативе горловского забойщика Никиты Изотова началось соревнование за высокую производительность труда и досрочное выполнение государственных планов.Дальнейшее развитие соревнование получило в 1935 году, когда забойщик шахты "Центральная-Ирмино" в Донбассе Алексей Стаханов за смену вместе с двумя крепильщиками нарубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз (месячная производительность забойщика в 1929-1930 годах составляла около 83 тонн). Это событие инициировало рождение "стахановского движения" – массового социалистического соревнования за достижение наивысшей производительности труда. "Стахановское движение" сыграло большую роль в повышении производительности труда, которая увеличилась в целом по отрасли за более чем десятилетний период в два с лишним раза. https://rosugol.ru/museum/?PAGEN_1=2В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) горняки не только самоотверженно трудились, но и воевали на полях сражений. https://rosugol.ru/museum/?PAGEN_1=3В начале 1950-х годов для угольной промышленности в ее развитии начался "золотой век", который продолжался почти 40 лет. В 1958 году СССР впервые за всю историю отечественной угольной промышленности вышел на первое место в мире по объемным показателям добычи угля (было добыто 493,2 миллиона тонн) и удерживал первенство включительно по 1979 год (было добыто 718,7 миллиона тонн).В 1988 году был достигнут наивысший уровень добычи угля в стране за всю историю существования СССР – 771,8 миллиона тонн, в том числе в РСФСР – 425,4 миллиона тонн. В мировой угледобыче страна занимала почетное третье место, уступая лишь Китаю – 956 миллионов тонн и США – 863,7 миллиона тонн.Непрерывный рост угледобычи обеспечивался многими выдающимися достижениями. К главным из них следует отнести научно-техническую революцию в подземном способе добычи угля и создание региональных топливно-энергетических комплексов на базе уникальных месторождений угля. Создание этих комплексов дало сильный толчок развитию открытого способа добычи угля.С 1989 года начался десятилетний период снижения добычи угля в России, причинами которой явились собственные проблемы угольной отрасли, а также кризисные явления в экономике, повлекшие за собой резкое падение спроса на уголь. На преодоление отраслевого кризиса была направлена структурная перестройка (реструктуризация) угольной промышленности, начатая в 1994 году – уже в новой России, перешедшей к рыночным формам хозяйствования.На первом этапе реструктуризации была проведена в основном оптимизация структуры шахтного и карьерного фонда с массовой ликвидацией убыточных и непрофильных предприятий и организаций отрасли. Из эксплуатации в первую очередь выводились шахты с опасными условиями труда, с высоким травматизмом и трудоемкостью производства.За период 1994-1998 годов были прекращены работы по добыче угля на 134 убыточных шахтах и разрезах. За это время из угольной промышленности России было высвобождено по различным причинам 438,2 тысячи человек, что составило больше половины от численности персонала на начало реструктуризации (859,6 тысячи человек на 1 января 1994 года).Среди закрытых предприятий было немало шахт с вековой историей угледобычи ("Шахта им. Артема" в Ростовской области, "Шахта им. Ленина" в Кизеловском бассейне (Пермский край), "Судженская" в Кузбассе и др.). Множество других шахт и разрезов эксплуатировались десятки лет. Полностью была прекращена или резко сократилась углепромышленная деятельность в целом ряде старейших угледобывающих регионов (Кизеловский бассейн, Подмосковный бассейн, Восточный Донбасс, Приморский край и др.).Реструктуризация нередко сопровождалась длительными задержками выплат заработной платы работающим шахтерам, компенсационных выплат высвобожденным работникам, отставанием в создании новых рабочих мест и т.п. Все эти негативные явления привели к росту социальной напряженности в углепромышленных регионах. В мае-июле 1998 года прошла серия забастовок в угледобывающих регионах с перекрытием железнодорожных магистралей ("рельсовые войны"). Уже к 1999 году удалось остановить падение основных валовых показателей отрасли. Начался рост добычи угля, существенно выросла производительность труда в отрасли: с 66,6 тонны на рабочего в месяц в 1993 году до 103,4 тонны в 1999 году. В три раза по сравнению с 1993 годом снизился травматизм и число несчастных случаев на угольном производстве. Вместо нескольких сотен отдельных шахт уже действовало 30 крупных угольных компаний.За 1994-2006 годы в основном был пройден трудный период реструктуризации. После проведенных структурных преобразований отрасль стала одной из первых в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России полностью адаптированной к рынку: производство и реализация угольной продукции осуществляются частными предприятиями в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов обеспечивается за счет собственных и привлеченных средств. К настоящему времени в результате проведенных реформ угольная промышленность России стала первой и единственной отраслью ТЭК, полностью представленной частным капиталом. Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и поселков Сибири и Дальнего Востока общей численностью более 1,5 миллиона человек. На предприятиях угольной промышленности занято почти 150 тысяч человек и еще 500 тысяч в смежных отраслях – железнодорожной, портовой, вагоностроительной и других. В июне 2020 года была принята "Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года". Ее целью является создание российским угольным компаниям условий для повышения их конкурентоспособности, в том числе за счет повышения производительности труда, снижения себестоимости добычи угля, роста объемов его переработки и обогащения, обеспечения стабильных поставок угля на внутренний и внешний рынки, развития производственных мощностей в регионах, расположенных близко к потребителям.В мае 2025 года российские власти разработали меры поддержки для угольной отрасли, чтобы помочь перспективным организациям, которые испытывают трудности на фоне снижения ценовой конъюнктуры. Ряд уже принятых мер включает соглашение между РЖД и Кемеровской областью о гарантированном вывозе значительных объемов угля в восточном направлении, также увеличена доля использования инновационного подвижного состава, снижены ставки операторов вагонов на перевалку в портах, введена сквозная технология перевозок, которая позволила почти вполовину сократить время доставки от Кузбасса до портов юга, что значительно уменьшает транспортные издержки компаний, началась эксплуатация Тихоокеанской железной дороги, ведется строительство портов "Эльга" и "Лавна", создаются центры угледобычи на востоке России.По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), по состоянию на январь 2024 года добычу угля в Российской Федерации осуществляли 179 угольных предприятий, в том числе 52 шахты и 127 разрезов.Согласно докладу Минэнерго России о реализации в 2024 году Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года, численность работников по основному виду деятельности на конец 2024 года составила 143,7 тысячи человек, что на 1700 человек выше уровня 2023 года (142,0 тысячи человек).По итогам 2024 года добыча угля в России сохранилась на уровне 2023 года и составила 438,6 миллиона тонн. Добыча коксующихся углей выросла на 1,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув 111,5 миллиона тонн, а добыча энергетических углей снизилась на 0,8% и составила 327,1 миллиона тонн.Максимальный ввод мощностей в 2024 году осуществлен на предприятиях Кемеровской области - Кузбасса (15,2 миллиона тонн или 43,3 % от общего ввода), Республики Саха (Якутия) – 12,1 миллиона тонн и Забайкальского края – 3,6 миллиона тонн.Экспорт российского угля в 2024 году составил 195,9 миллиона тонн, что на 7,8 % меньше, чем в 2023 году (212,5 миллиона тонн). При этом 20,7% поставок отгружено в западном (атлантическим) направлении, остальной объем (79,3%) пришелся на восточное направление в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).Для многих угольно-добывающих городов и районов страны День шахтера неразрывно связан с Днем города, является главным праздником и отмечается народными гуляньями, концертами и фейерверками. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

