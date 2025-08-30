Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 30.08.2025 (обновлено: 19:49 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/belousov-2038564172.html
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского - РИА Новости, 30.08.2025
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:17:00+03:00
2025-08-30T19:49:00+03:00
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038571017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4ac1682e12df9e996de37e2cd042c6b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили журналистам в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года", - говорится в сообщении. По информации ведомства, министру доложили, что в рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной на расширенном заседании коллегии МО РФ, в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также две лаборатории технического обслуживания дронов и 3D-печати. Белоусову доложили, что на занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учетом опыта специальной военной операции. Также Андрею Белоусову представили казарменно-жилищный фонд, спортивную базу военного городка и столовую университета. В ходе рабочей поездки министр принял участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге курсантов, которые уже прошли курс общевойсковой подготовки и были зачислены в 2025 году. "Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берёте на себя обязательство защищать безопасность и интересы России. Текст присяги прост, но он наполнен глубоким смыслом. В момент произнесения клятвы вы встаёте в один строй не только со своими товарищами, но и с теми, кто в разное время самоотверженно боролся за независимость нашей страны", - приводятся в сообщении слова Белоусова.
https://ria.ru/20250829/belousov-2038409560.html
https://ria.ru/20250829/belousov-2038402591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов в Военном университете им. князя Александра Невского
Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете им. князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили в Минобороны. Министру доложили, что в рамках модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров в университете создано 5 учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также 2 лаборатории техобслуживания дронов и 3D-печати. На занятиях курсанты отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и техобслуживания БПЛА с учетом опыта СВО.
2025-08-30T19:17
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038571017_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f8298d46288dae405bd19121baa6bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов
Россия, Андрей Белоусов
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского

Белоусов проверил готовность Военного университета перед началом учебного года

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили журналистам в министерстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года", - говорится в сообщении.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса
29 августа, 19:38
По информации ведомства, министру доложили, что в рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной на расширенном заседании коллегии МО РФ, в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также две лаборатории технического обслуживания дронов и 3D-печати.
Белоусову доложили, что на занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учетом опыта специальной военной операции.
Также Андрею Белоусову представили казарменно-жилищный фонд, спортивную базу военного городка и столовую университета.
В ходе рабочей поездки министр принял участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге курсантов, которые уже прошли курс общевойсковой подготовки и были зачислены в 2025 году.
"Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берёте на себя обязательство защищать безопасность и интересы России. Текст присяги прост, но он наполнен глубоким смыслом. В момент произнесения клятвы вы встаёте в один строй не только со своими товарищами, но и с теми, кто в разное время самоотверженно боролся за независимость нашей страны", - приводятся в сообщении слова Белоусова.
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене
29 августа, 19:01
 
РоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала