https://ria.ru/20250830/belousov-2038564172.html
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского - РИА Новости, 30.08.2025
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T19:17:00+03:00
2025-08-30T19:17:00+03:00
2025-08-30T19:49:00+03:00
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038571017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4ac1682e12df9e996de37e2cd042c6b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили журналистам в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года", - говорится в сообщении. По информации ведомства, министру доложили, что в рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной на расширенном заседании коллегии МО РФ, в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также две лаборатории технического обслуживания дронов и 3D-печати. Белоусову доложили, что на занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учетом опыта специальной военной операции. Также Андрею Белоусову представили казарменно-жилищный фонд, спортивную базу военного городка и столовую университета. В ходе рабочей поездки министр принял участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге курсантов, которые уже прошли курс общевойсковой подготовки и были зачислены в 2025 году. "Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берёте на себя обязательство защищать безопасность и интересы России. Текст присяги прост, но он наполнен глубоким смыслом. В момент произнесения клятвы вы встаёте в один строй не только со своими товарищами, но и с теми, кто в разное время самоотверженно боролся за независимость нашей страны", - приводятся в сообщении слова Белоусова.
https://ria.ru/20250829/belousov-2038409560.html
https://ria.ru/20250829/belousov-2038402591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038571017_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f8298d46288dae405bd19121baa6bf1.jpg
Белоусов в Военном университете им. князя Александра Невского
Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете им. князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили в Минобороны. Министру доложили, что в рамках модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров в университете создано 5 учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также 2 лаборатории техобслуживания дронов и 3D-печати.
На занятиях курсанты отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и техобслуживания БПЛА с учетом опыта СВО.
2025-08-30T19:17
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского
Белоусов проверил готовность Военного университета перед началом учебного года
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили журналистам в министерстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского
к началу нового учебного года", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, министру доложили, что в рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной на расширенном заседании коллегии МО РФ
, в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также две лаборатории технического обслуживания дронов и 3D-печати.
Белоусову доложили, что на занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учетом опыта специальной военной операции.
Также Андрею Белоусову представили казарменно-жилищный фонд, спортивную базу военного городка и столовую университета.
В ходе рабочей поездки министр принял участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге курсантов, которые уже прошли курс общевойсковой подготовки и были зачислены в 2025 году.
"Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берёте на себя обязательство защищать безопасность и интересы России. Текст присяги прост, но он наполнен глубоким смыслом. В момент произнесения клятвы вы встаёте в один строй не только со своими товарищами, но и с теми, кто в разное время самоотверженно боролся за независимость нашей страны", - приводятся в сообщении слова Белоусова.