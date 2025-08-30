https://ria.ru/20250830/belousov-2038564172.html

Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского

Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского - РИА Новости, 30.08.2025

Белоусов проинспектировал Военный университет имени Александра Невского

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T19:17:00+03:00

2025-08-30T19:17:00+03:00

2025-08-30T19:49:00+03:00

россия

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038571017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4ac1682e12df9e996de37e2cd042c6b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили журналистам в министерстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете имени князя Александра Невского к началу нового учебного года", - говорится в сообщении. По информации ведомства, министру доложили, что в рамках реализации целевой задачи по модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, поставленной на расширенном заседании коллегии МО РФ, в университете создано пять специализированных учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также две лаборатории технического обслуживания дронов и 3D-печати. Белоусову доложили, что на занятиях отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и технического обслуживания БПЛА в полевых условиях с учетом опыта специальной военной операции. Также Андрею Белоусову представили казарменно-жилищный фонд, спортивную базу военного городка и столовую университета. В ходе рабочей поездки министр принял участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге курсантов, которые уже прошли курс общевойсковой подготовки и были зачислены в 2025 году. "Сегодня для вас знаменательный день. Вы принимаете военную присягу. Осознанно берёте на себя обязательство защищать безопасность и интересы России. Текст присяги прост, но он наполнен глубоким смыслом. В момент произнесения клятвы вы встаёте в один строй не только со своими товарищами, но и с теми, кто в разное время самоотверженно боролся за независимость нашей страны", - приводятся в сообщении слова Белоусова.

https://ria.ru/20250829/belousov-2038409560.html

https://ria.ru/20250829/belousov-2038402591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов в Военном университете им. князя Александра Невского Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы в Военном университете им. князя Александра Невского к началу нового учебного года, сообщили в Минобороны. Министру доложили, что в рамках модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров в университете создано 5 учебных аудиторий для подготовки операторов БПЛА, а также 2 лаборатории техобслуживания дронов и 3D-печати. На занятиях курсанты отрабатываются навыки пилотирования, боевого применения и техобслуживания БПЛА с учетом опыта СВО. 2025-08-30T19:17 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей белоусов