https://ria.ru/20250830/ataka-2038451975.html
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие - РИА Новости, 30.08.2025
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие
Попытка атаки на промышленное предприятие пресечена утром в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:16:00+03:00
2025-08-30T05:16:00+03:00
2025-08-30T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сызрань
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Попытка атаки на промышленное предприятие пресечена утром в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена", - написал Федорищев в своем канале во ВКонтакте.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038433995.html
сызрань
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сызрань, самарская область, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сызрань, Самарская область, Вячеслав Федорищев
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие
Федорищев: в Самарской области сорвали атаку БПЛА на предприятие в Сызрани