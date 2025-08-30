https://ria.ru/20250830/ataka-2038451975.html

В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Попытка атаки на промышленное предприятие пресечена утром в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена", - написал Федорищев в своем канале во ВКонтакте.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

