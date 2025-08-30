Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 30.08.2025 (обновлено: 07:46 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/ataka-2038451975.html
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие - РИА Новости, 30.08.2025
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие
Попытка атаки на промышленное предприятие пресечена утром в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:16:00+03:00
2025-08-30T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сызрань
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Попытка атаки на промышленное предприятие пресечена утром в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена", - написал Федорищев в своем канале во ВКонтакте.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250830/bespilotniki-2038433995.html
сызрань
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сызрань, самарская область, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сызрань, Самарская область, Вячеслав Федорищев
В Самарской области пресекли попытку атаки ВСУ на промышленное предприятие

Федорищев: в Самарской области сорвали атаку БПЛА на предприятие в Сызрани

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Стрела-10". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Попытка атаки на промышленное предприятие пресечена утром в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена", - написал Федорищев в своем канале во ВКонтакте.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Алексин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
01:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСызраньСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала