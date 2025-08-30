https://ria.ru/20250830/aliev-2038471394.html
Президент Азербайджана посетит в Китай для участия в Саммите ШОС
Президент Азербайджана посетит в Китай для участия в Саммите ШОС - РИА Новости, 30.08.2025
Президент Азербайджана посетит в Китай для участия в Саммите ШОС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила чрезвычайный и полномочный РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T10:23:00+03:00
2025-08-30T10:23:00+03:00
2025-08-30T10:23:00+03:00
в мире
китай
азербайджан
баку
ильхам алиев
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg
БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Баку Лу Мэй. Саммит ШОС состоится с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. "По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, с 30 августа по 3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершит визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне", - говорится в заявлении посла для прессы. По её словам, это будет самый масштабный Саммит с момента создания ШОС, на который прибудут лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций. "ШОС является важной платформой сотрудничества для стран региона в целях поддержания безопасности и стабильности и стремления к совместному развитию. На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен ШОС необходимо укреплять сплоченность и сотрудничество, целеустремленно продвигаться вперед в проведении реформ и лучше соответствовать исторической тенденции мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша. С этой целью участники Саммита обменяются мнениями по продвижению "шанхайского духа", претворению в жизнь мультилатерализма, содействию устойчивому развитию, а также важным международным и региональным вопросам, чтобы совместно разработать новый план развития ШОС", - отметила посол. Дипломат подчеркнула, что Азербайджан получил статус партнера по диалогу ШОС в 2016 году и является важным членом "семьи ШОС". "Китай и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС. Азербайджан оказал решительную поддержку работе Китая в качестве председателя ШОС и направил высокопоставленных представителей для участия в Форуме политических партий ШОС, Совещании министров энергетики ШОС, Форуме народной дипломатии и городов-побратимов ШОС, Форуме стран ШОС по "зелёному" развитию и других мероприятиях, организованных Китаем", - заявила Лу Мэй. Посол отметила, визит Алиева в КНР для участия в Саммите ШОС в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне станет его вторым посещением Китая в этом году. "Это придаст мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях и обогатит содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя сторонами для достижения значимых результатов и внести существенный китайско-азербайджанский вклад в защиту международного равенства и справедливости, а также содействие миру и развитию на всей планете", - отмечается в заявлении посла КНР в Баку.
https://ria.ru/20250830/lukashenko-2038468147.html
https://ria.ru/20250827/aliev-2037877879.html
https://ria.ru/20250830/tramp-2038456981.html
китай
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d6c4c478c34def337cdb5c10d2de53cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, азербайджан, баку, ильхам алиев, си цзиньпин, шос
В мире, Китай, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Си Цзиньпин, ШОС
Президент Азербайджана посетит в Китай для участия в Саммите ШОС
Президент Азербайджана Алиев совершит визит в Китай для участия в Саммите ШОС
БАКУ, 30 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Баку Лу Мэй.
Саммит ШОС
состоится с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь
.
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина
, с 30 августа по 3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
совершит визит в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне", - говорится в заявлении посла для прессы.
По её словам, это будет самый масштабный Саммит с момента создания ШОС, на который прибудут лидеры более 20 стран и руководители 10 международных организаций.
"ШОС является важной платформой сотрудничества для стран региона в целях поддержания безопасности и стабильности и стремления к совместному развитию. На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен ШОС необходимо укреплять сплоченность и сотрудничество, целеустремленно продвигаться вперед в проведении реформ и лучше соответствовать исторической тенденции мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша. С этой целью участники Саммита обменяются мнениями по продвижению "шанхайского духа", претворению в жизнь мультилатерализма, содействию устойчивому развитию, а также важным международным и региональным вопросам, чтобы совместно разработать новый план развития ШОС", - отметила посол.
Дипломат подчеркнула, что Азербайджан
получил статус партнера по диалогу ШОС в 2016 году и является важным членом "семьи ШОС".
"Китай и Азербайджан поддерживают тесное сотрудничество в рамках ШОС. Азербайджан оказал решительную поддержку работе Китая в качестве председателя ШОС и направил высокопоставленных представителей для участия в Форуме политических партий ШОС, Совещании министров энергетики ШОС, Форуме народной дипломатии и городов-побратимов ШОС, Форуме стран ШОС по "зелёному" развитию и других мероприятиях, организованных Китаем", - заявила Лу Мэй.
Посол отметила, визит Алиева в КНР для участия в Саммите ШОС в Тяньцзине и юбилейном торжестве по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне станет его вторым посещением Китая в этом году.
"Это придаст мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях и обогатит содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Китай готов прилагать совместные усилия с Азербайджаном для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя сторонами для достижения значимых результатов и внести существенный китайско-азербайджанский вклад в защиту международного равенства и справедливости, а также содействие миру и развитию на всей планете", - отмечается в заявлении посла КНР в Баку
.