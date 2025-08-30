https://ria.ru/20250830/aktivy-2038529102.html

Глава МИД Литвы сделал заявление о замороженных российских активах

Глава МИД Литвы сделал заявление о замороженных российских активах

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис потребовал использовать для поддержи Украины замороженные российские активы. Его цитирует агентство Sputnik. По словам министра, это крайне необходимо, поскольку ЕС становится все сложнее привлекать средства из национальных бюджетов для помощи Киеву."Это ресурс, который лежит у нас под ногами", — добавил Будрис. После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

