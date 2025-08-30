Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Литвы сделал заявление о замороженных российских активах
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 30.08.2025
Глава МИД Литвы сделал заявление о замороженных российских активах
Глава МИД Литвы сделал заявление о замороженных российских активах - РИА Новости, 30.08.2025
Глава МИД Литвы сделал заявление о замороженных российских активах
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис потребовал использовать для поддержи Украины замороженные российские активы. Его цитирует агентство Sputnik. По... РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
евросоюз
украина
литва
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис потребовал использовать для поддержи Украины замороженные российские активы. Его цитирует агентство Sputnik. По словам министра, это крайне необходимо, поскольку ЕС становится все сложнее привлекать средства из национальных бюджетов для помощи Киеву."Это ресурс, который лежит у нас под ногами", — добавил Будрис. После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
в мире, россия, евросоюз, украина, литва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Евросоюз, Украина, Литва
Глава МИД Литвы сделал заявление о замороженных российских активах

Глава МИД Литвы призвал использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис потребовал использовать для поддержи Украины замороженные российские активы. Его цитирует агентство Sputnik.

По словам министра, это крайне необходимо, поскольку ЕС становится все сложнее привлекать средства из национальных бюджетов для помощи Киеву.
"Это ресурс, который лежит у нас под ногами", — добавил Будрис.

После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
