Молодежь останется на Украине, если разрешить выезд, утверждает Зеленский

2025-08-29T19:34:00+03:00

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что молодежь останется на Украине, если ей разрешить ее покинуть. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание "Страна.ua" в четверг сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети. Зеленский в пятницу на пресс-конференции заявил журналистам, что решение о разрешении на выезд из страны мужчин возрастом от 18 до 22 лет было принято, чтобы парни заканчивали школу и вузы на Украине, поскольку появилась тенденция на выезд тысяч молодых людей за границу еще до окончания школы. "Если мы хотим сберечь мальчиков на Украине, нам очень нужно, чтобы они закончили тут школу, чтобы их родители не вывозили, а они их вывозят без окончания школы, это очень плохо. Если бы речь шла про месяц, два, три, мы бы еще подумали, но мы увидели, что эта тенденция серьезная. Речь идет про тысячи. Мы посмотрели на возраст, поговорили с военным командованием. Мы понимаем, что это студенческий возраст, понимаем, что дети могут спокойно оканчивать на Украине не только школы, но и украинские вузы. Не за границей, а на Украине", - сказал Зеленский. Он также утверждает, что это решение не повлияло на обороноспособность Украины, а массовых выездов из страны, по его словам, не наблюдается. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в Раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен (4,1 тысячи долларов). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.

