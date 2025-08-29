Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 29.08.2025 (обновлено: 16:27 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/zelenskiy--2038350900.html
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории - РИА Новости, 29.08.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории
Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:55:00+03:00
2025-08-29T16:27:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037330022_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_79bbb7a95017b2f9fa14dfaa84dad26c.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории."Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая 23 августа на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038348293.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037330022_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_1c7126cc8052b2d51ad4e3272d196f9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Дональд Трамп, НАТО
Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории

Зеленский признал, что Украина не вернет территории с помощью оружия

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
"Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая 23 августа на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной
Вчера, 15:39
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала