Зеленский признал, что Украина не вернет территории с помощью оружия
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая 23 августа на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.