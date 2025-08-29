https://ria.ru/20250829/zelenskiy--2038350900.html

Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории."Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".Зеленский в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая 23 августа на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

