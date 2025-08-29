https://ria.ru/20250829/zaporozhe-2038425127.html

На промпредприятии в Запорожье вспыхнул пожар

На промпредприятии в Запорожье вспыхнул пожар - РИА Новости, 29.08.2025

На промпредприятии в Запорожье вспыхнул пожар

Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T22:39:00+03:00

2025-08-29T22:39:00+03:00

2025-08-29T22:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Он ранее в пятницу сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. "Произошел пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья", - написал Федоров в своем Telegram-канале. На каком именно предприятии произошел пожар, Федоров не уточнил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф