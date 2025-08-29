Рейтинг@Mail.ru
На промпредприятии в Запорожье вспыхнул пожар
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 29.08.2025
На промпредприятии в Запорожье вспыхнул пожар
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Он ранее в пятницу сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. "Произошел пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья", - написал Федоров в своем Telegram-канале. На каком именно предприятии произошел пожар, Федоров не уточнил.
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Он ранее в пятницу сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
"Произошел пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
На каком именно предприятии произошел пожар, Федоров не уточнил.
