Россия скорректирует подходы по новому ДСНВ, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2025
14:30 29.08.2025
Россия скорректирует подходы по новому ДСНВ, заявила Захарова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подходы России по новому соглашению на смену ДСНВ будут корректироваться в соответствии с анализом эволюции ситуации в сфере безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Что касается перспектив нового соглашения на смену ДСНВ, российские подходы будут корректироваться в соответствии со всесторонним анализом эволюции ситуации в сфере безопасности, международной безопасности и стратегической стабильности", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что подходы к перспективам возобновления стратегического диалога с США остаются неизменными и ключевым препятствием остается нынешнее состояние двусторонних отношений.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подходы России по новому соглашению на смену ДСНВ будут корректироваться в соответствии с анализом эволюции ситуации в сфере безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается перспектив нового соглашения на смену ДСНВ, российские подходы будут корректироваться в соответствии со всесторонним анализом эволюции ситуации в сфере безопасности, международной безопасности и стратегической стабильности", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что подходы к перспективам возобновления стратегического диалога с США остаются неизменными и ключевым препятствием остается нынешнее состояние двусторонних отношений.
