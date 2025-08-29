https://ria.ru/20250829/zakharova-2038328958.html

Россия скорректирует подходы по новому ДСНВ, заявила Захарова

Россия скорректирует подходы по новому ДСНВ, заявила Захарова - РИА Новости, 29.08.2025

Россия скорректирует подходы по новому ДСНВ, заявила Захарова

Подходы России по новому соглашению на смену ДСНВ будут корректироваться в соответствии с анализом эволюции ситуации в сфере безопасности и стратегической... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T14:30:00+03:00

2025-08-29T14:30:00+03:00

2025-08-29T14:30:00+03:00

в мире

россия

сша

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подходы России по новому соглашению на смену ДСНВ будут корректироваться в соответствии с анализом эволюции ситуации в сфере безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Что касается перспектив нового соглашения на смену ДСНВ, российские подходы будут корректироваться в соответствии со всесторонним анализом эволюции ситуации в сфере безопасности, международной безопасности и стратегической стабильности", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что подходы к перспективам возобновления стратегического диалога с США остаются неизменными и ключевым препятствием остается нынешнее состояние двусторонних отношений.

https://ria.ru/20250829/zakharova-2038321172.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, мария захарова