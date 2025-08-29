https://ria.ru/20250829/zakharova-2038328958.html
Россия скорректирует подходы по новому ДСНВ, заявила Захарова
в мире
россия
сша
мария захарова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подходы России по новому соглашению на смену ДСНВ будут корректироваться в соответствии с анализом эволюции ситуации в сфере безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Что касается перспектив нового соглашения на смену ДСНВ, российские подходы будут корректироваться в соответствии со всесторонним анализом эволюции ситуации в сфере безопасности, международной безопасности и стратегической стабильности", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что подходы к перспективам возобновления стратегического диалога с США остаются неизменными и ключевым препятствием остается нынешнее состояние двусторонних отношений.
в мире, россия, сша, мария захарова
