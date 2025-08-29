https://ria.ru/20250829/zabajkale-2038232566.html

В Забайкалье пять человек получили сроки за диверсии

В Забайкалье пять человек получили сроки за диверсии - РИА Новости, 29.08.2025

В Забайкалье пять человек получили сроки за диверсии

Пять человек - трое жителей Забайкальского края, один из Приморья и житель Хабаровского края - осуждены от 7 лет 8 месяцев до 13 лет колонии, в том числе за... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:14:00+03:00

2025-08-29T06:14:00+03:00

2025-08-29T06:14:00+03:00

происшествия

россия

хабаровский край

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг - РИА Новости. Пять человек - трое жителей Забайкальского края, один из Приморья и житель Хабаровского края - осуждены от 7 лет 8 месяцев до 13 лет колонии, в том числе за поджоги спортивного клуба и станции оператора сотовой связи по заданию иностранного куратора, сообщает СУСК России по Забайкалью. Следствие и суд установили, что в 2024 году житель Приморского края по указанию "куратора", находившегося на территории иностранного государства, совершил поджог станции сотовой связи в Биробиджане. Для совершения преступления злоумышленник привлёк жителя Хабаровского края, с которым он совершил поджог и записал все на видео. Ущерб станции связи превысил 700 тысяч рублей. В конце мая 2024 года приморец так же по заданию иностранного куратора вместе с читинцем подожгли спортивный клуб в Чите, ущерб составил более 700 тысяч рублей. Кроме того, житель Приморского края совместно с читинцем вступили в сговор по организации новых диверсий на территории Читы и привлекли для участия в этих преступлениях еще двух местных жителей. Злоумышленники намеревались поджечь ещё один спортивный клуб и станцию связи сотового оператора, и уже подготовили всё необходимое для совершения преступления, однако были задержаны сотрудниками ФСБ. Трое забайкальцев 19, 20 и 23 лет, а также 18-летний житель Приморского края и 19-летний житель Хабаровского края обвиняются в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем причинение значительного ущерба (пункты "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ), в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ), в содействии террористической и диверсионной деятельности (статьи 205.1, 281.1 УК РФ), ряда других. "Пятеро фигурантов уголовного дела признаны виновными в преступлениях террористической и диверсионной направленности... Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 лет 8 месяцев до 13 лет лишения свободы (с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима - ред.)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, осуждённые действовали по заданию куратора с Украины. Сроки получили в колониях общего и строгого режима.

https://ria.ru/20250827/zaderzhanie-2037796872.html

https://ria.ru/20250611/sud-2022170285.html

россия

хабаровский край

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровский край, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)