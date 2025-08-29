https://ria.ru/20250829/yurist-2038225773.html

Юрист рассказала, какие изменения ждут автомобилистов с 1 сентября

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские автомобилисты с 1 сентября столкнутся с рядом нововведений, которые затронут и правила дорожного движения, и административные процедуры, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "С 1 сентября 2025 года российских автомобилистов ждет целый ряд важных изменений, которые затронут как правила дорожного движения, так и административные процедуры. Нововведения носят комплексный характер и направлены на повышение безопасности на дорогах и укрепление экономической стабильности на топливном рынке", — рассказала Соловьева. Эксперт уточнила, что с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки детей. "Вносятся изменения в ПДД, которые приводят правила перевозки детей в соответствие с современными требованиями технических регламентов к детским удерживающим системам. Это уточнение должно ликвидировать существующие правовые пробелы и сделать перевозку юных пассажиров более безопасной", — отметила Соловьева.Как сообщила автоюрист, с 1 сентября ужесточаются требования к действиям при приближении транспорта с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом."При встрече со спецтранспортом водителю необходимо перестроиться в другой ряд, если спецтранспорт движется по той же полосе, или на обочину, если дорога однополосная. Запрещается обгонять транспорт с мигалками, находиться в непосредственной близости от таких машин, а также двигаться с их скоростью", — подчеркнула Соловьева.Эксперт также напомнила о повышении государственных пошлин и об ужесточении требований к медкомиссиям для водителей-профессионалов."Увеличится стоимость практически всех регистрационных действий с транспортными средствами (регистрация, внесение изменений, получение номеров и так далее), а также возрастет госпошлина за выдачу или замену водительского удостоверения... Граждане, работающие по профессии "водитель", будут проходить обязательное медицинское освидетельствование по новым, более строгим правилам. В частности, при выявлении признаков заболеваний во время медосмотра действие медицинской справки приостанавливается. Водитель направляется на дополнительное обследование", — обратила внимание Соловьева. Автоюрист также рассказала, что с 1 сентября расширится перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом и обновится порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. "Расширен перечень заболеваний, при которых гражданину не может быть выдано водительское удостоверение или он будет его лишен по медицинским показаниям. Однако, серьезных изменений для водителей в списке нет: добавлен детский аутизм, и ахроматопсия переименована в "аномалии цветового зрения"... Вводится обновленная процедура освидетельствования водителей. Например, временной интервал между пробами на алкотестере увеличится с 20 до 25 минут", — добавила Соловьева. По словам эксперта, с начала осени будут введены ограничения на экспорт бензина и вступят в силу изменения в регулировании рынка такси."Важнейшая мера, направленная на стабилизацию цен и обеспечение достаточного объема топлива на внутреннем рынке. Ограничение экспорта должно предотвратить дефицит горючего в пиковые периоды... Серьезные изменения коснутся юридических лиц с иностранным участием, работающих в сфере такси. Для них будет ограничена возможность осуществления такой деятельности", — заключила Соловьева.

