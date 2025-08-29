https://ria.ru/20250829/yarmarka-2038337513.html

В Пекине на фестивале-ярмарке "Сделано в России" прозвучали казачьи песни

В Пекине на фестивале-ярмарке "Сделано в России" прозвучали казачьи песни - РИА Новости, 29.08.2025

В Пекине на фестивале-ярмарке "Сделано в России" прозвучали казачьи песни

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который проходит с 28 по 30 августа в Пекине, стал не только "витриной" российских товаров, но и настоящим праздником... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T15:11:00+03:00

2025-08-29T15:11:00+03:00

2025-08-29T15:16:00+03:00

россия

китай

экспорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038056968_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf3615fa024c705b7593c544f4470949.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который проходит с 28 по 30 августа в Пекине, стал не только "витриной" российских товаров, но и настоящим праздником культуры, для жителей и гостей столицы КНР Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Минкультуры РФ подготовили насыщенную концертную программу, объединяющую традиции разных регионов России, сообщает центр."Особое внимание приковано к выступлениям артистов из Башкортостана. Народный артист Республики и Заслуженный артист России, выдающийся оперный певец Аскар Абдразаков исполняет знаменитые песни "Очи черные" и "Подмосковные вечера". На сцене также звучит курай - символ башкирской культуры, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На нем играет лауреат международных конкурсов Арслан Умурзаков. Дополняет программу думбыра - один из древнейших башкирских инструментов, в звуках которого оживают степи и эпосы, - в исполнении лауреата международных и всероссийских фестивалей, солиста национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан Раяна Хуснуллина", - говорится в сообщении.Гости фестиваля также могут услышать башкирские и китайские народные песни в исполнении лауреата международных конкурсов и солистки государственного ансамбля кураистов Башкирии Нурзии Сабитовой.Фестиваль также дает возможность жителям Китая стать чуть ближе к Сахалину. Для гостей мероприятия выступает артист, вокалист, автор-исполнитель собственных песен Святослав Булатов.Особое место в программе занимает выступление Московского театра песни "Яр". Коллектив представляет трехчастный концерт: два блока русских народных песен и один - казачьих. В репертуаре звучат "Коробейники", "Выйду на улицу", "Маруся раз, два, три", инструментальный номер "Цыганочка", а также "Подмосковные вечера" на китайском языке. Казачий блок включает "За Россию, за мою!", "Любо, братцы, любо", "Распрягайте, хлопцы, коней", "Прощание славянки" и другие композиции.Некоторые номера сопровождаются интерактивными элементами - "Народный оркестр", "Хоровод", "Ленточная карусель" и "Стенка на стенку", что делает программу особенно увлекательной и зрелищной.Фестиваль стал яркой демонстрацией культурного многообразия России, который помогает не только продвигать отечественную продукцию за рубеж, но и укреплять культурные связи между Россией и Китаем.Фестивали-ярмарки "Сделано в России" проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под международным брендом. Координатором выступает Минпромторг РФ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", оператор - РЭЦ. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль мероприятий в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отмечена на высшем уровне в ходе встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в текущем году.Официальный партнер фестиваля-ярмарки - Московский экспортный центр, официальный спонсор - Группа "Черкизово".РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250828/festival-2038006145.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, экспорт, в мире