VK представил Digital Art Russia на фестивале "Сделано в России" в Пекине - РИА Новости, 29.08.2025
15:11 29.08.2025 (обновлено: 15:16 29.08.2025)
VK представил Digital Art Russia на фестивале "Сделано в России" в Пекине
VK представил Digital Art Russia на фестивале "Сделано в России" в Пекине
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Креативная платформа VK "Простор" представила в Пекине выставку Digital Art Russia на площадке фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который продлится до 30 августа, мероприятие приурочено к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси) и организовано Российским экспортным центром (Группа ВЭБ), сообщает центр."Фестиваль сопровождает насыщенная культурная программа: Digital Art Russia стала одним из заметных событий. Выставка дает возможность посетителям через цифровое искусство переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи", - говорится в сообщении.В работах художников исследуются связь спорта и креативной энергии, природа и культура Мурманской области, а также размышления о будущем и развитии технологий в городской среде.Фестивали-ярмарки "Сделано в России" проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под международным брендом. Координатором выступает Минпромторг России в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", оператор - Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль мероприятий в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отметили на высшем уровне в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2025 году.Официальный партнер фестиваля-ярмарки – Московский экспортный центр, официальный спонсор – Группа "Черкизово".
© Фото : Пресс-служба РЭЦФестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Пекине
Фестиваль-ярмарка Сделано в России в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Пекине. Архивное фото
