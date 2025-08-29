https://ria.ru/20250829/vybory-2038302104.html

Патриотический блок Молдавии запустил избирательную кампанию

КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Избирательный блок "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" официально запустил избирательную кампанию на парламентских выборах со слоганом "Верим в Молдову", сообщил лидер партии социалистов Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" (BEP) официально вступил в избирательную кампанию по выборам в парламент Республики Молдова. Мы идём на выборы не просто победить и освободить страну от режима ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), но и чтобы вернуть людям веру в Молдову. Нас объединяет любовь к Родине, и мы хотим мобилизовать патриотические чувства как можно большего числа граждан. И именно поэтому наш слоган — "Верим в Молдову", - написал в своем Telegram-канале Додон. По его словам, представители патриотического блока уверены, что именно они могут свергнуть нынешнюю власть, чтобы вернуть порядок и нормальное развитие страны. "Потому что мы знаем: можно вернуть веру в страну, можно примирить общество, можно побороть бедность, можно восстановить экономику, можно поддержать сельское хозяйство, можно защитить бизнес, можно эффективно и разумно управлять образованием и медициной. Мы верим в Молдову", - пояснил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

