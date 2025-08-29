https://ria.ru/20250829/vsu-2038423608.html

Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах

Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах - РИА Новости, 29.08.2025

Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах

Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в ответ на протесты родственников и угрозы обратиться в Государственное бюро расследований из-за... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T22:12:00+03:00

2025-08-29T22:12:00+03:00

2025-08-29T22:13:00+03:00

в мире

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030367037_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2a116e4e66fcf3df721b162d3be2f0f9.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в ответ на протесты родственников и угрозы обратиться в Государственное бюро расследований из-за издевательств над мобилизованными, отправило в отпуск троих военнослужащих, которых до этого более полугода держали в ямах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства напомнил, что ранее в Киеве прошел митинг родственников военнослужащих, где командование 57-й бригады обвинялось в незаконном удержании мобилизованных в ямах и издевательствах над ними. "В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ заявили, что отправили в отпуск трех военнослужащих, которые более полугода находились на "нуле". Данное сообщение появилось сразу же после того, как в адрес командования стали сыпаться обвинения от родственников с угрозами обратиться в Государственное бюро расследований", - рассказал он. Он обратил внимание на то, что пробыть на позициях столь долгий срок и не получить никаких ранений практически невозможно. "Командование бригады следует спросить, а что стало с остальными, кто был с ними на позиции, выжили ли они? Очевидно, что эти трое не были на позициях, а удерживались в яме, как провинившиеся, но после прибытия проверки их вытащили и выдумали такую легенду", - сказал представитель силовых структур.

https://ria.ru/20250829/kiev-2038320180.html

https://ria.ru/20250822/miting-2037047326.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, украина