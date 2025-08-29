Рейтинг@Mail.ru
Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах
22:12 29.08.2025
Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах
Командование бригады ВСУ более полугода держало военных в ямах
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в ответ на протесты родственников и угрозы обратиться в Государственное бюро расследований из-за издевательств над мобилизованными, отправило в отпуск троих военнослужащих, которых до этого более полугода держали в ямах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства напомнил, что ранее в Киеве прошел митинг родственников военнослужащих, где командование 57-й бригады обвинялось в незаконном удержании мобилизованных в ямах и издевательствах над ними. "В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ заявили, что отправили в отпуск трех военнослужащих, которые более полугода находились на "нуле". Данное сообщение появилось сразу же после того, как в адрес командования стали сыпаться обвинения от родственников с угрозами обратиться в Государственное бюро расследований", - рассказал он. Он обратил внимание на то, что пробыть на позициях столь долгий срок и не получить никаких ранений практически невозможно. "Командование бригады следует спросить, а что стало с остальными, кто был с ними на позиции, выжили ли они? Очевидно, что эти трое не были на позициях, а удерживались в яме, как провинившиеся, но после прибытия проверки их вытащили и выдумали такую легенду", - сказал представитель силовых структур.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в ответ на протесты родственников и угрозы обратиться в Государственное бюро расследований из-за издевательств над мобилизованными, отправило в отпуск троих военнослужащих, которых до этого более полугода держали в ямах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства напомнил, что ранее в Киеве прошел митинг родственников военнослужащих, где командование 57-й бригады обвинялось в незаконном удержании мобилизованных в ямах и издевательствах над ними.
"В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ заявили, что отправили в отпуск трех военнослужащих, которые более полугода находились на "нуле". Данное сообщение появилось сразу же после того, как в адрес командования стали сыпаться обвинения от родственников с угрозами обратиться в Государственное бюро расследований", - рассказал он.
Он обратил внимание на то, что пробыть на позициях столь долгий срок и не получить никаких ранений практически невозможно.
"Командование бригады следует спросить, а что стало с остальными, кто был с ними на позиции, выжили ли они? Очевидно, что эти трое не были на позициях, а удерживались в яме, как провинившиеся, но после прибытия проверки их вытащили и выдумали такую легенду", - сказал представитель силовых структур.
