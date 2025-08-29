https://ria.ru/20250829/vsu-2038233896.html
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Находящаяся на Сумском направлении 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ попала под интенсивные удары и понесла потери, которые не может компенсировать, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Снижение количества атак ВСУ может быть связано с постепенным выводом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, понесшей большие потери в результате безуспешных контратак, а также интенсивного огневого поражения позиций бригады", - сказал собеседник агентства. Ситуацию не спасло даже спешное доукомплектование подразделений военнослужащими из смежных бригад.
