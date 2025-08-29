Рейтинг@Mail.ru
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/vsu-2038233896.html
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери - РИА Новости, 29.08.2025
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери
Находящаяся на Сумском направлении 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ попала под интенсивные удары и понесла потери, которые не может компенсировать, РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:38:00+03:00
2025-08-29T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Находящаяся на Сумском направлении 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ попала под интенсивные удары и понесла потери, которые не может компенсировать, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Снижение количества атак ВСУ может быть связано с постепенным выводом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, понесшей большие потери в результате безуспешных контратак, а также интенсивного огневого поражения позиций бригады", - сказал собеседник агентства. Ситуацию не спасло даже спешное доукомплектование подразделений военнослужащими из смежных бригад.
https://ria.ru/20250829/vsu-2038233786.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_da2bd3218f7c724e74fd348546177282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери

Бригада ВСУ на Сумском направлении безуспешно пытается компенсировать потери

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Находящаяся на Сумском направлении 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ попала под интенсивные удары и понесла потери, которые не может компенсировать, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Снижение количества атак ВСУ может быть связано с постепенным выводом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, понесшей большие потери в результате безуспешных контратак, а также интенсивного огневого поражения позиций бригады", - сказал собеседник агентства.
Ситуацию не спасло даже спешное доукомплектование подразделений военнослужащими из смежных бригад.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики
Вчера, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала