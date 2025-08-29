Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал, когда примет решение о своем выдвижении на выборы в США - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 29.08.2025 (обновлено: 11:51 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/vitse-prezident-2038287726.html
Вэнс рассказал, когда примет решение о своем выдвижении на выборы в США
Вэнс рассказал, когда примет решение о своем выдвижении на выборы в США - РИА Новости, 29.08.2025
Вэнс рассказал, когда примет решение о своем выдвижении на выборы в США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:48:00+03:00
2025-08-29T11:51:00+03:00
в мире
сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если представится такая возможность, сейчас же он сосредоточен на текущей работе. "Нужно сосредоточится на той работе, которая есть сейчас. Давайте сделаем её как можно лучше, а если эта возможность представится позже, тогда и разберёмся", - заявил Вэнс в интервью изданию USA Today. Ранее в интервью телеканалу NBC Вэнс заявлял, что американские власти сосредоточены не на следующих выборах президента в 2028 году, а на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США 2026 года.
https://ria.ru/20250508/tramp-2015844582.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, nbc
В мире, США, NBC
Вэнс рассказал, когда примет решение о своем выдвижении на выборы в США

Вэнс заявил, что примет решение о своем выдвижении на пост президента США позже

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если представится такая возможность, сейчас же он сосредоточен на текущей работе.
"Нужно сосредоточится на той работе, которая есть сейчас. Давайте сделаем её как можно лучше, а если эта возможность представится позже, тогда и разберёмся", - заявил Вэнс в интервью изданию USA Today.
Ранее в интервью телеканалу NBC Вэнс заявлял, что американские власти сосредоточены не на следующих выборах президента в 2028 году, а на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США 2026 года.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В США рассматривают команду Вэнс-Рубио как вариант для выборов 2028
8 мая, 18:43
 
В миреСШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала