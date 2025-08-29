https://ria.ru/20250829/vitse-prezident-2038287726.html

Вэнс рассказал, когда примет решение о своем выдвижении на выборы в США

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что примет решение о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны в 2028 году позже, если представится такая возможность, сейчас же он сосредоточен на текущей работе. "Нужно сосредоточится на той работе, которая есть сейчас. Давайте сделаем её как можно лучше, а если эта возможность представится позже, тогда и разберёмся", - заявил Вэнс в интервью изданию USA Today. Ранее в интервью телеканалу NBC Вэнс заявлял, что американские власти сосредоточены не на следующих выборах президента в 2028 году, а на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США 2026 года.

