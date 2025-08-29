https://ria.ru/20250829/vengriya-2038415208.html

Глава МИД Венгрии сделал заявление, которое не понравится Европе

Глава МИД Венгрии сделал заявление, которое не понравится Европе - РИА Новости, 29.08.2025

Глава МИД Венгрии сделал заявление, которое не понравится Европе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры западных стран не смогли "поставить Россию на колени", несмотря на усилия "европейского... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T21:11:00+03:00

2025-08-29T21:11:00+03:00

2025-08-29T21:11:00+03:00

украина

венгрия

киев

петер сийярто

виктор орбан

андрей сибига

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры западных стран не смогли "поставить Россию на колени", несмотря на усилия "европейского провоенного мейнстрима", его слова приводит Ruptly."Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом", — отметил Сийярто.По мнению министра, западные лидеры допустили ошибки в своей политике и не приложили усилий для прекращения конфликта на Украине."Вместо того, чтобы положить конец конфликту, они его глобализировали. Они принимали решения, которые привели к потерям для Европы с точки зрения общества, безопасности и экономики. Когда конфликт завершится, хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему они выбрали данную стратегию", — заключил Сийярто.Сийярто ранее заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Киев стал членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово остается за Будапештом. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Последним ярким примером стал удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После этого Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".

https://ria.ru/20250829/vengriya-2038349950.html

https://ria.ru/20250828/vengriya-2038186930.html

https://ria.ru/20250826/siyyarto-2037740029.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, венгрия, киев, петер сийярто, виктор орбан, андрей сибига, вооруженные силы украины, евросоюз