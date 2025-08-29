Рейтинг@Mail.ru
В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии
02:12 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/ust-kamchatsk-2038222653.html
В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии
В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии - РИА Новости, 29.08.2025
В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии
Холодное водоснабжение восстановлено в Усть-Камчатске после аварии на подводном трубопроводе, произошедшей 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:12:00+03:00
2025-08-29T02:12:00+03:00
П-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Холодное водоснабжение восстановлено в Усть-Камчатске после аварии на подводном трубопроводе, произошедшей 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "Холодное водоснабжение в Усть-Камчатске подается бесперебойно с 18.00 28 августа (9.00 мск). Давление воды, поступающей с первого водоподъема, достаточное для непрерывной подачи ХВС абонентам", - написал Бондаренко в Telegram-канале. Он уточнил, что ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода в протоке Озерной временно приостановлены из-за штормовой погоды. "Все необходимое оборудование и материалы уже подготовлены, специалисты остаются в Усть-Камчатске и приступят к работам сразу после улучшения погодных условий", - отметил Бондаренко. По его словам, с 9.00 29 августа (0.00 мск) начат поэтапный запуск котельных с постепенным восстановлением подачи горячего водоснабжения. "Сегодня в 22.00 (13.00 мск) запланирована централизованная промывка всей системы водоснабжения. На это время подача воды будет приостановлена примерно на один час", - добавил глава округа. Бондаренко также сообщил, что абоненты будут освобождены от оплаты за холодное водоснабжение с момента аварии 23 августа до начала устойчивой подачи качественной воды.
происшествия, олег бондаренко
Происшествия, Олег Бондаренко
В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии

В Усть-Камчатске восстановили подачу холодной воды после аварии на трубопроводе

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
П-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Холодное водоснабжение восстановлено в Усть-Камчатске после аварии на подводном трубопроводе, произошедшей 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.
"Холодное водоснабжение в Усть-Камчатске подается бесперебойно с 18.00 28 августа (9.00 мск). Давление воды, поступающей с первого водоподъема, достаточное для непрерывной подачи ХВС абонентам", - написал Бондаренко в Telegram-канале.
Он уточнил, что ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода в протоке Озерной временно приостановлены из-за штормовой погоды. "Все необходимое оборудование и материалы уже подготовлены, специалисты остаются в Усть-Камчатске и приступят к работам сразу после улучшения погодных условий", - отметил Бондаренко.
По его словам, с 9.00 29 августа (0.00 мск) начат поэтапный запуск котельных с постепенным восстановлением подачи горячего водоснабжения. "Сегодня в 22.00 (13.00 мск) запланирована централизованная промывка всей системы водоснабжения. На это время подача воды будет приостановлена примерно на один час", - добавил глава округа.
Бондаренко также сообщил, что абоненты будут освобождены от оплаты за холодное водоснабжение с момента аварии 23 августа до начала устойчивой подачи качественной воды.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
На Камчатке полностью восстановили подачу электроэнергии
30 июля, 10:30
 
Происшествия
 
 
