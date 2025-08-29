https://ria.ru/20250829/ust-kamchatsk-2038222653.html

В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии

В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии - РИА Новости, 29.08.2025

В Усть-Камчатске восстановили холодное водоснабжение после аварии

Холодное водоснабжение восстановлено в Усть-Камчатске после аварии на подводном трубопроводе, произошедшей 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T02:12:00+03:00

2025-08-29T02:12:00+03:00

2025-08-29T02:12:00+03:00

происшествия

олег бондаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_173bb8122812613b01325f6cb0ded8cd.jpg

П-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Холодное водоснабжение восстановлено в Усть-Камчатске после аварии на подводном трубопроводе, произошедшей 24 августа, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. "Холодное водоснабжение в Усть-Камчатске подается бесперебойно с 18.00 28 августа (9.00 мск). Давление воды, поступающей с первого водоподъема, достаточное для непрерывной подачи ХВС абонентам", - написал Бондаренко в Telegram-канале. Он уточнил, что ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода в протоке Озерной временно приостановлены из-за штормовой погоды. "Все необходимое оборудование и материалы уже подготовлены, специалисты остаются в Усть-Камчатске и приступят к работам сразу после улучшения погодных условий", - отметил Бондаренко. По его словам, с 9.00 29 августа (0.00 мск) начат поэтапный запуск котельных с постепенным восстановлением подачи горячего водоснабжения. "Сегодня в 22.00 (13.00 мск) запланирована централизованная промывка всей системы водоснабжения. На это время подача воды будет приостановлена примерно на один час", - добавил глава округа. Бондаренко также сообщил, что абоненты будут освобождены от оплаты за холодное водоснабжение с момента аварии 23 августа до начала устойчивой подачи качественной воды.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032322681.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, олег бондаренко