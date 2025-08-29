https://ria.ru/20250829/ushakov-2038376029.html

Ушаков допустил возможность незапланированных встреч Путина в Китае

Ушаков допустил возможность незапланированных встреч Путина в Китае - РИА Новости, 29.08.2025

Ушаков допустил возможность незапланированных встреч Путина в Китае

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что президент России Владимир Путин может пообщаться с лидерами других стран, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы сопротивления китайского народа японским захватчикам. Как отметил Ушаков, в рамках визита Путина в Китай у российского лидера уже запланировано более 10 встреч. "Могут быть еще и другие контакты, как я уже говорил. Учитывая лидеров, которые будут присутствовать, в том числе и на параде. Очень много лидеров, некоторые из которых не будут принимать участие ни в ШОС, ни в ШОС плюс", - сказал Ушаков.

