Ушаков допустил возможность незапланированных встреч Путина в Китае
Ушаков допустил возможность незапланированных встреч Путина в Китае - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков допустил возможность незапланированных встреч Путина в Китае
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что президент России Владимир Путин может пообщаться с лидерами других стран, которые будут принимать участие в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:22:00+03:00
2025-08-29T17:22:00+03:00
2025-08-29T17:22:00+03:00
в мире
китай
россия
юрий ушаков
шос
владимир путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что президент России Владимир Путин может пообщаться с лидерами других стран, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы сопротивления китайского народа японским захватчикам. Как отметил Ушаков, в рамках визита Путина в Китай у российского лидера уже запланировано более 10 встреч. "Могут быть еще и другие контакты, как я уже говорил. Учитывая лидеров, которые будут присутствовать, в том числе и на параде. Очень много лидеров, некоторые из которых не будут принимать участие ни в ШОС, ни в ШОС плюс", - сказал Ушаков.
китай
россия
Ушаков допустил возможность незапланированных встреч Путина в Китае
Ушаков: у Путина в КНР могут быть незапланированные контакты с другими лидерами