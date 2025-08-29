https://ria.ru/20250829/ushakov-2038372191.html

Ушаков рассказал о развитии сотрудничества России и Китая

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай развивают успешное сотрудничество во всех сферах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам помощника президента РФ, отношения РФ и КНР находятся на наивысшем за всю историю уровне. "И это сотрудничество успешно развивается во всех сферах. И все это будет, естественно, подробно обсуждаться в ходе нашего пребывания в Китае, в частности, естественно, 2 сентября", - рассказал Ушаков.

