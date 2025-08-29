Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о развитии сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 29.08.2025
17:16 29.08.2025
Ушаков рассказал о развитии сотрудничества России и Китая
Россия и Китай развивают успешное сотрудничество во всех сферах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
в мире
китай
россия
пекин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай развивают успешное сотрудничество во всех сферах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам помощника президента РФ, отношения РФ и КНР находятся на наивысшем за всю историю уровне. "И это сотрудничество успешно развивается во всех сферах. И все это будет, естественно, подробно обсуждаться в ходе нашего пребывания в Китае, в частности, естественно, 2 сентября", - рассказал Ушаков.
в мире, китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай развивают успешное сотрудничество во всех сферах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам помощника президента РФ, отношения РФ и КНР находятся на наивысшем за всю историю уровне.
"И это сотрудничество успешно развивается во всех сферах. И все это будет, естественно, подробно обсуждаться в ходе нашего пребывания в Китае, в частности, естественно, 2 сентября", - рассказал Ушаков.
Ушаков рассказал, сколько дней Путин проведет в Китае
В миреКитайРоссияПекинЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
