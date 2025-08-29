https://ria.ru/20250829/ushakov-2038370723.html
Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества
Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является сегодня одной из наиболее авторитетных региональных структур, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:12:00+03:00
2025-08-29T17:12:00+03:00
2025-08-29T17:12:00+03:00
россия
китай
шос
юрий ушаков
тяньцзинь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_70d1c0cef7dfed2f81356158a453bd06.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является сегодня одной из наиболее авторитетных региональных структур, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Шанхайская организация сотрудничества - это сегодня одна из крупнейших и наиболее авторитетных региональных структур. Просто огромная региональная структура. В странах-участницах проживает практически половина населения планеты" - сказал Ушаков журналистам накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где состоится очередной саммит ШОС. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250829/shos-2038368654.html
россия
китай
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b75d21880333b1056daf51688a76ee9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, шос, юрий ушаков, тяньцзинь, владимир путин
Россия, Китай, ШОС, Юрий Ушаков, Тяньцзинь, Владимир Путин
Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества
Ушаков назвал ШОС одной из наиболее авторитетных региональных структур