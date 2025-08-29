https://ria.ru/20250829/ushakov-2038370723.html

Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества

Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 29.08.2025

Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является сегодня одной из наиболее авторитетных региональных структур, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является сегодня одной из наиболее авторитетных региональных структур, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Шанхайская организация сотрудничества - это сегодня одна из крупнейших и наиболее авторитетных региональных структур. Просто огромная региональная структура. В странах-участницах проживает практически половина населения планеты" - сказал Ушаков журналистам накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где состоится очередной саммит ШОС. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

