Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 29.08.2025
17:12 29.08.2025
Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества
Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является сегодня одной из наиболее авторитетных региональных структур, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является сегодня одной из наиболее авторитетных региональных структур, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Шанхайская организация сотрудничества - это сегодня одна из крупнейших и наиболее авторитетных региональных структур. Просто огромная региональная структура. В странах-участницах проживает практически половина населения планеты" - сказал Ушаков журналистам накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где состоится очередной саммит ШОС. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Ушаков оценил авторитет Шанхайской организации сотрудничества

Флаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является сегодня одной из наиболее авторитетных региональных структур, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Шанхайская организация сотрудничества - это сегодня одна из крупнейших и наиболее авторитетных региональных структур. Просто огромная региональная структура. В странах-участницах проживает практически половина населения планеты" - сказал Ушаков журналистам накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где состоится очередной саммит ШОС.
Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
На саммите ШОС подпишут около 20 документов, заявил Ушаков
