Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем

Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 29.08.2025

Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отношения РФ и КНР находятся на наивысшем за всю историю уровне, это будет подтверждено и в ходе предстоящих контактов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Хотел бы, конечно, в этой связи, в связи с нашим столь продолжительным пребыванием в Китае, четыре дня - в общем-то, редко такое бывает, - хотел бы особо подчеркнуть, что наши отношения с КНР - это отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, об этом много говорилось, - находятся на наивысшем за всю историю уровне, это всё будет 100% будет подтверждено в ходе предстоящих контактов", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

