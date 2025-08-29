Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
17:08 29.08.2025
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
в мире
китай
россия
пекин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отношения РФ и КНР находятся на наивысшем за всю историю уровне, это будет подтверждено и в ходе предстоящих контактов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Хотел бы, конечно, в этой связи, в связи с нашим столь продолжительным пребыванием в Китае, четыре дня - в общем-то, редко такое бывает, - хотел бы особо подчеркнуть, что наши отношения с КНР - это отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, об этом много говорилось, - находятся на наивысшем за всю историю уровне, это всё будет 100% будет подтверждено в ходе предстоящих контактов", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
в мире, китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отношения РФ и КНР находятся на наивысшем за всю историю уровне, это будет подтверждено и в ходе предстоящих контактов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Хотел бы, конечно, в этой связи, в связи с нашим столь продолжительным пребыванием в Китае, четыре дня - в общем-то, редко такое бывает, - хотел бы особо подчеркнуть, что наши отношения с КНР - это отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, об этом много говорилось, - находятся на наивысшем за всю историю уровне, это всё будет 100% будет подтверждено в ходе предстоящих контактов", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
