https://ria.ru/20250829/universitet-2038395036.html

БИА и университет Аль-Азхар подписали договор о сотрудничестве

БИА и университет Аль-Азхар подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 29.08.2025

БИА и университет Аль-Азхар подписали договор о сотрудничестве

Болгарская исламская академия (БИА) Республики Татарстан и университет Аль-Азхар (Египет) подписали договор о сотрудничестве, документ направлен на расширение... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T18:23:00+03:00

2025-08-29T18:23:00+03:00

2025-08-29T18:23:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150170/51/1501705130_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff9e099d215bafd238c17c0f4bf77c63.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Болгарская исламская академия (БИА) Республики Татарстан и университет Аль-Азхар (Египет) подписали договор о сотрудничестве, документ направлен на расширение научных и культурных связей и обмен опытом в области научных исследований, образовательных программ, сообщили РИА Новости в мусульманском вузе. "В Татарстане подписан договор о сотрудничестве между БИА и авторитетнейшим университетом Аль-Азхар (Египет). Документ направлен на расширение контактов в сфере образования, в том числе, организация курсов, семинаров, совместных конференций, научных визитов и симпозиумов, обмен опытом и проектами в области научных исследований и учебных программ. Договор подписали ректор БИА Фархат Хуснутдинов и ректор Аль-Азхара, доктор Салама Гомаа Али Дауд. В церемонии подписания принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов", - сообщили агентству в пресс-службе вуза. В БИА также отметили, что в образовательной программе включены такие пункты, как корановедение, исламское право, толкование законодательных аятов, современные вопросы семейного права. "При подписании документа особо подчеркнута важность научных и культурных связей между образовательными учреждениями России и Египта. Уверены, что визит египетской делегации внесет очередную лепту в укрепление отношений между нашими народами, станет ещё одним мостом в укреплении российско-египетских образовательных и научных связей, основные ориентиры которых заданы руководителями наших государств", - отметили в БИА.

https://ria.ru/20250829/arbain-2038070868.html

https://ria.ru/20250806/abbyasov-2033781450.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия