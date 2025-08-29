Рейтинг@Mail.ru
БИА и университет Аль-Азхар подписали договор о сотрудничестве
Религия
 
18:23 29.08.2025
БИА и университет Аль-Азхар подписали договор о сотрудничестве
БИА и университет Аль-Азхар подписали договор о сотрудничестве
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Болгарская исламская академия (БИА) Республики Татарстан и университет Аль-Азхар (Египет) подписали договор о сотрудничестве, документ направлен на расширение научных и культурных связей и обмен опытом в области научных исследований, образовательных программ, сообщили РИА Новости в мусульманском вузе. "В Татарстане подписан договор о сотрудничестве между БИА и авторитетнейшим университетом Аль-Азхар (Египет). Документ направлен на расширение контактов в сфере образования, в том числе, организация курсов, семинаров, совместных конференций, научных визитов и симпозиумов, обмен опытом и проектами в области научных исследований и учебных программ. Договор подписали ректор БИА Фархат Хуснутдинов и ректор Аль-Азхара, доктор Салама Гомаа Али Дауд. В церемонии подписания принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов", - сообщили агентству в пресс-службе вуза. В БИА также отметили, что в образовательной программе включены такие пункты, как корановедение, исламское право, толкование законодательных аятов, современные вопросы семейного права. "При подписании документа особо подчеркнута важность научных и культурных связей между образовательными учреждениями России и Египта. Уверены, что визит египетской делегации внесет очередную лепту в укрепление отношений между нашими народами, станет ещё одним мостом в укреплении российско-египетских образовательных и научных связей, основные ориентиры которых заданы руководителями наших государств", - отметили в БИА.
религия
Религия, Религия

БИА и университет Аль-Азхар подписали договор о сотрудничестве

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Болгарская исламская академия (БИА) Республики Татарстан и университет Аль-Азхар (Египет) подписали договор о сотрудничестве, документ направлен на расширение научных и культурных связей и обмен опытом в области научных исследований, образовательных программ, сообщили РИА Новости в мусульманском вузе.
"В Татарстане подписан договор о сотрудничестве между БИА и авторитетнейшим университетом Аль-Азхар (Египет). Документ направлен на расширение контактов в сфере образования, в том числе, организация курсов, семинаров, совместных конференций, научных визитов и симпозиумов, обмен опытом и проектами в области научных исследований и учебных программ. Договор подписали ректор БИА Фархат Хуснутдинов и ректор Аль-Азхара, доктор Салама Гомаа Али Дауд. В церемонии подписания принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов", - сообщили агентству в пресс-службе вуза.
