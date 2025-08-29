https://ria.ru/20250829/tysjachi-2038360035.html

Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области

ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Детская оздоровительная кампания в Липецкой области закончилась; 45,5 тысячи детей провели лето в почти 500 организациях отдыха и оздоровления региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, 12,9 тысячи детей отдохнули в загородных лагерях, 28,7 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием, 2 тысячи – в лагерях труда и отдыха, 1,9 тысячи – в палаточных лагерях. Артамонов отметил, что четыре смены в лагерях были насыщенными и интересными. Ребята изучали информационные технологии, учились работать с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, занимались спортом, примеряли на себя разные профессии и заводили новых друзей. В кластере загородных лагерей "Липецкие каникулы" прошли интересные профориентационные мастер-классы "Палитра профессий". В "Елочке" в первую смену погостили 50 детей из Курской области. Около 150 детей из ДНР участвовали в четвертой смене в лагерях "Березка" и "Чайка", столько же ребят из Белгородской области отдохнули в "Елочке". Также ребята посещали крытый бассейн, веревочный городок и играли в лазертаг. "Уверен, ребята, отдохнувшие в липецких лагерях, набрались сил, позитивных эмоций и теперь с хорошим настроением и настроем на учебу пойдут в школу", – добавил губернатор Артамонов.

