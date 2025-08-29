Рейтинг@Mail.ru
Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:38 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tysjachi-2038360035.html
Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области
Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области - РИА Новости, 29.08.2025
Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области
Детская оздоровительная кампания в Липецкой области закончилась; 45,5 тысячи детей провели лето в почти 500 организациях отдыха и оздоровления региона, сообщил... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:38:00+03:00
2025-08-29T16:38:00+03:00
липецкая область
липецкая область
курская область
донецкая народная республика
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038359415_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_fbc94b0cea6c5dc28af9f806e7df58f5.jpg
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Детская оздоровительная кампания в Липецкой области закончилась; 45,5 тысячи детей провели лето в почти 500 организациях отдыха и оздоровления региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, 12,9 тысячи детей отдохнули в загородных лагерях, 28,7 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием, 2 тысячи – в лагерях труда и отдыха, 1,9 тысячи – в палаточных лагерях. Артамонов отметил, что четыре смены в лагерях были насыщенными и интересными. Ребята изучали информационные технологии, учились работать с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, занимались спортом, примеряли на себя разные профессии и заводили новых друзей. В кластере загородных лагерей "Липецкие каникулы" прошли интересные профориентационные мастер-классы "Палитра профессий". В "Елочке" в первую смену погостили 50 детей из Курской области. Около 150 детей из ДНР участвовали в четвертой смене в лагерях "Березка" и "Чайка", столько же ребят из Белгородской области отдохнули в "Елочке". Также ребята посещали крытый бассейн, веревочный городок и играли в лазертаг. "Уверен, ребята, отдохнувшие в липецких лагерях, набрались сил, позитивных эмоций и теперь с хорошим настроением и настроем на учебу пойдут в школу", – добавил губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20250829/kilometry-2038352776.html
липецкая область
курская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038359415_36:0:1173:853_1920x0_80_0_0_53093739cb5d48a7faa2394bfc236315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, курская область, донецкая народная республика, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Курская область, Донецкая Народная Республика, Игорь Артамонов
Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области

Свыше 45 тысяч детей отдохнули этим летом в липецких лагерях

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиБолее 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области
Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Более 45 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Липецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Детская оздоровительная кампания в Липецкой области закончилась; 45,5 тысячи детей провели лето в почти 500 организациях отдыха и оздоровления региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, 12,9 тысячи детей отдохнули в загородных лагерях, 28,7 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием, 2 тысячи – в лагерях труда и отдыха, 1,9 тысячи – в палаточных лагерях.
Артамонов отметил, что четыре смены в лагерях были насыщенными и интересными. Ребята изучали информационные технологии, учились работать с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, занимались спортом, примеряли на себя разные профессии и заводили новых друзей.
В кластере загородных лагерей "Липецкие каникулы" прошли интересные профориентационные мастер-классы "Палитра профессий". В "Елочке" в первую смену погостили 50 детей из Курской области. Около 150 детей из ДНР участвовали в четвертой смене в лагерях "Березка" и "Чайка", столько же ребят из Белгородской области отдохнули в "Елочке". Также ребята посещали крытый бассейн, веревочный городок и играли в лазертаг.
"Уверен, ребята, отдохнувшие в липецких лагерях, набрались сил, позитивных эмоций и теперь с хорошим настроением и настроем на учебу пойдут в школу", – добавил губернатор Артамонов.
Ремонт 238 километров липецких дорог - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ремонт 238 километров липецких дорог проведут до конца года по нацпроекту
Вчера, 16:10
 
Липецкая областьЛипецкая областьКурская областьДонецкая Народная РеспубликаИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала