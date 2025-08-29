Рейтинг@Mail.ru
Гражданские рейсы смогут летать в Израиль через Турцию, сообщил источник - РИА Новости, 29.08.2025
20:01 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/turtsiya-2038411566.html
Гражданские рейсы смогут летать в Израиль через Турцию, сообщил источник
Гражданские рейсы смогут летать в Израиль через Турцию, сообщил источник - РИА Новости, 29.08.2025
Гражданские рейсы смогут летать в Израиль через Турцию, сообщил источник
Небо Турции закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных делегаций Израиля, открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T20:01:00+03:00
2025-08-29T20:01:00+03:00
в мире
турция
израиль
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Небо Турции закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных делегаций Израиля, открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, израильские авиакомпании могут использовать небо Турции для транзитных рейсов, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая в пятницу, заявил, что Турция закрыла свои двери для судов и самолетов, перевозящих оружие и боеприпасы в Израиль. Ряд СМИ интерпретировали выступление Фидана как полное закрытие неба Турции для Израиля. "Мы не разрешаем контейнерным судам, перевозящим оружие и боеприпасы в Израиль, заходить в порты нашей страны, а самолетам — входить в наше воздушное пространство. Министр Фидан использовал в своем выступлении эту фразу. Воздушное пространство закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных рейсов Израиля. При этом, небо открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, гражданские регулярные рейсы продолжаются", - сказал источник. По словам собеседника агентства, небо Турции открыто для транзитных рейсов израильских авиакомпаний. "Дается разрешение, это считается разрешением на транзитный полет" - сказал источник, отвечая на вопрос о том, могут ли израильские авиакомпании использовать воздушное пространство Турции. В мае 2024 года Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции. При этом за весь 2024 год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.
в мире, турция, израиль, туризм, новости - туризм
В мире, Турция, Израиль, Туризм, Новости - Туризм
Гражданские рейсы смогут летать в Израиль через Турцию, сообщил источник

Закрытие неба Турции для самолетов в Израиль не коснется гражданских рейсов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Небо Турции закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных делегаций Израиля, открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, израильские авиакомпании могут использовать небо Турции для транзитных рейсов, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая в пятницу, заявил, что Турция закрыла свои двери для судов и самолетов, перевозящих оружие и боеприпасы в Израиль. Ряд СМИ интерпретировали выступление Фидана как полное закрытие неба Турции для Израиля.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Израиль счел вероятность гибели лидеров хуситов высокой
28 августа, 21:46
"Мы не разрешаем контейнерным судам, перевозящим оружие и боеприпасы в Израиль, заходить в порты нашей страны, а самолетам — входить в наше воздушное пространство. Министр Фидан использовал в своем выступлении эту фразу. Воздушное пространство закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных рейсов Израиля. При этом, небо открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, гражданские регулярные рейсы продолжаются", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, небо Турции открыто для транзитных рейсов израильских авиакомпаний.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
МИД Австрии сделал заявление о политике в отношении Израиля
28 августа, 19:00
"Дается разрешение, это считается разрешением на транзитный полет" - сказал источник, отвечая на вопрос о том, могут ли израильские авиакомпании использовать воздушное пространство Турции.
В мае 2024 года Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции.
При этом за весь 2024 год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
