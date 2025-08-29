https://ria.ru/20250829/turtsiya-2038411566.html
Гражданские рейсы смогут летать в Израиль через Турцию, сообщил источник
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Небо Турции закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных делегаций Израиля, открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, израильские авиакомпании могут использовать небо Турции для транзитных рейсов, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая в пятницу, заявил, что Турция закрыла свои двери для судов и самолетов, перевозящих оружие и боеприпасы в Израиль. Ряд СМИ интерпретировали выступление Фидана как полное закрытие неба Турции для Израиля. "Мы не разрешаем контейнерным судам, перевозящим оружие и боеприпасы в Израиль, заходить в порты нашей страны, а самолетам — входить в наше воздушное пространство. Министр Фидан использовал в своем выступлении эту фразу. Воздушное пространство закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных рейсов Израиля. При этом, небо открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, гражданские регулярные рейсы продолжаются", - сказал источник. По словам собеседника агентства, небо Турции открыто для транзитных рейсов израильских авиакомпаний. "Дается разрешение, это считается разрешением на транзитный полет" - сказал источник, отвечая на вопрос о том, могут ли израильские авиакомпании использовать воздушное пространство Турции. В мае 2024 года Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции. При этом за весь 2024 год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Небо Турции закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных делегаций Израиля, открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, израильские авиакомпании могут использовать небо Турции для транзитных рейсов, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Глава МИД Турции
Хакан Фидан, выступая в пятницу, заявил, что Турция закрыла свои двери для судов и самолетов, перевозящих оружие и боеприпасы в Израиль
. Ряд СМИ интерпретировали выступление Фидана как полное закрытие неба Турции для Израиля.
"Мы не разрешаем контейнерным судам, перевозящим оружие и боеприпасы в Израиль, заходить в порты нашей страны, а самолетам — входить в наше воздушное пространство. Министр Фидан использовал в своем выступлении эту фразу. Воздушное пространство закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных рейсов Израиля. При этом, небо открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, гражданские регулярные рейсы продолжаются", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, небо Турции открыто для транзитных рейсов израильских авиакомпаний.
"Дается разрешение, это считается разрешением на транзитный полет" - сказал источник, отвечая на вопрос о том, могут ли израильские авиакомпании использовать воздушное пространство Турции.
В мае 2024 года Турция полностью прекратила все торговые отношения с Израилем. Решение будет отменено только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, подчеркнули в министерстве торговли Турции.
При этом за весь 2024 год объем импорта Турцией израильских товаров составил 1,6 миллиарда долларов, или 0,45% от всего турецкого импорта. Экспорт достиг 5,4 миллиарда долларов, 2,13% от всех поставок. Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю - в 133 миллиона.