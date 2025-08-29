Рейтинг@Mail.ru
Начался выбор подрядчика на реставрацию церкви Петра и Павла в Ярославле - РИА Новости, 29.08.2025
Ярославская область
 
13:51 29.08.2025
Начался выбор подрядчика на реставрацию церкви Петра и Павла в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Начался выбор подрядчика на реставрацию церкви Петра и Павла XVIII века в Петропавловском парке Ярославля, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Подходим к масштабной реставрации одного из самых ценных памятников архитектуры Ярославской области – церкви Петра и Павла в Петропавловском парке. На эти цели направим более 317 миллионов рублей. Завершить все работы планируем в мае 2027 года", - сообщил Евраев. По его словам, торги по определению подрядчика продлятся до 16 сентября включительно. "Параллельно благоустраиваем и территорию Петропавловского парка. Этот уникальный ансамбль должен обрести новый облик, сохранив свое культурное и историческое значение для нашего региона и всей страны", - подчеркнул губернатор. Глава региона отметил, что храм Петра и Павла в Ярославле является уникальным памятником архитектуры и входит в состав ансамбля федерального значения "Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры". Подрядной организации предстоит восстановить как внешний облик храма, так и внутреннее убранство. Кроме того, запланирован монтаж систем электроснабжения, отопления, автоматизации, пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения. "Каждый этап будет выполняться с максимальным вниманием к сохранению уникального объекта культурного наследия. Научно-проектная документация обеспечит не только высочайшее качество реставрации, но и полное соответствие исторической подлинности объекта", – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев. По словам Баланцева, Петропавловский парк, также являющийся объектом культурного наследия, уже начали расчищать от зарослей. Здесь планируется установить беседку, сделать смотровую площадку и прогулочные дорожки. Как отмечают в областном правительстве, храм Святых Петра и Павла был заложен на территории полотняного двора Ярославской мануфактуры в 1736 году. Заказчиком и идейным вдохновителем строительства выступил Иван Затрапезнов. Это единственный в Ярославле памятник архитектуры первой половины XVIII века, выполненный в стиле петербургского барокко петровского времени.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Начался выбор подрядчика на реставрацию церкви Петра и Павла XVIII века в Петропавловском парке Ярославля, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Подходим к масштабной реставрации одного из самых ценных памятников архитектуры Ярославской области – церкви Петра и Павла в Петропавловском парке. На эти цели направим более 317 миллионов рублей. Завершить все работы планируем в мае 2027 года", - сообщил Евраев.
По его словам, торги по определению подрядчика продлятся до 16 сентября включительно.
"Параллельно благоустраиваем и территорию Петропавловского парка. Этот уникальный ансамбль должен обрести новый облик, сохранив свое культурное и историческое значение для нашего региона и всей страны", - подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что храм Петра и Павла в Ярославле является уникальным памятником архитектуры и входит в состав ансамбля федерального значения "Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры". Подрядной организации предстоит восстановить как внешний облик храма, так и внутреннее убранство. Кроме того, запланирован монтаж систем электроснабжения, отопления, автоматизации, пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения.
"Каждый этап будет выполняться с максимальным вниманием к сохранению уникального объекта культурного наследия. Научно-проектная документация обеспечит не только высочайшее качество реставрации, но и полное соответствие исторической подлинности объекта", – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.
По словам Баланцева, Петропавловский парк, также являющийся объектом культурного наследия, уже начали расчищать от зарослей. Здесь планируется установить беседку, сделать смотровую площадку и прогулочные дорожки.
Как отмечают в областном правительстве, храм Святых Петра и Павла был заложен на территории полотняного двора Ярославской мануфактуры в 1736 году. Заказчиком и идейным вдохновителем строительства выступил Иван Затрапезнов. Это единственный в Ярославле памятник архитектуры первой половины XVIII века, выполненный в стиле петербургского барокко петровского времени.
 
