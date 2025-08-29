https://ria.ru/20250829/tsentr-2038419151.html

Новый крупный медицинский центр построят в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Крупный инвестпроект по строительству современного консультативно-диагностического и реабилитационного центра будет реализован в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Крупный инвестиционный проект по строительству современного консультативно-диагностического и реабилитационного центра планируется к реализации в Ярославле. Инициатором и инвестором выступает наше ведущее промышленное предприятие – АО "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова". Общий объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей. Начало строительства запланировано на 2026 год", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, реализация проекта будет способствовать повышению качества жизни людей за счет ранней диагностики заболеваний, эффективного лечения и современного восстановления. "Благодарю Ярославский технический углерод за активное участие в значимых социальных инициативах", - отметил глава региона. Евраев сообщил, что четырехэтажный медицинский центр построят на улице Университетской в Заволжском районе города. Специалисты будут оказывать высококвалифицированную помощь по целому ряду направлений: хирургия, терапия, гинекология, урология, дерматология, аллергология, иммунология, офтальмология, оториноларингология, эндокринология, неврология и реабилитация. В результате реализации инвестпроекта будет создано 180 рабочих мест, а в консолидированный бюджет региона за пять лет дополнительно поступит около 210 миллионов рублей, добавил губернатор. В пресс-службе отмечают, что правительство региона помогло с предоставлением земельного участка под здание медцентра. Корпорация развития Ярославской области будет сопровождать инвестора и оказывать ему необходимое содействие на всех этапах исполнения проекта.

