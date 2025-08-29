Рейтинг@Mail.ru
29.08.2025
Волгоградская область
 
14:18 29.08.2025 (обновлено: 16:32 29.08.2025)
Трубопровод для боевой подготовки строят в спортлагере под Волгоградом
Трубопровод для боевой подготовки строят в спортлагере под Волгоградом
волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров

© Фото : администрация Волгоградской областиСтроительство трубопровода для боевой подготовки в спортлагере под Волгоградом
ВОЛГОГРАД, 29 авг – РИА Новости. Пункт управления полка, отрезок трубопровода для боевой подготовки и модульный центр для проведения общественных мероприятий появятся в оборонно-спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области, сообщает в пятницу администрация региона.
По данным администрации Волгоградской области, на площадке оборонно-спортивного лагеря "Авангард" идет строительство уникальной инфраструктуры для патриотического воспитания молодежи. Отмечается, что в начале 2025 года здесь были сданы в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, модульные жилые корпуса, а сейчас идет строительство 25-метрового бассейна, центра для проведения общественных мероприятий, новый блок столовой и две казармы. Также, по информации властей, на базе "Авангарда" планируется создать центр единоборств.
"Активные работы идут на точке строительства заглубленного командного пункта управления полка… Помимо этого, на территории создают элементы, которые приближают условия подготовки к реальным. В частности, возводят отрезок трубопровода, который позволил бойцам, участвующим в СВО, зайти в тыл врага и выполнить сложную боевую задачу", - говорится в сообщении властей.
"Эта операция уже вошла в мировую историю военного искусства. Мы воссоздаем такой элемент, соблюдая все параметры. Считаем, что обучение, подготовка должна происходить не на бутафорских сооружениях, а в максимально реалистичной обстановке", - цитирует администрация слова губернатора Андрея Бочарова во время осмотра лагеря.
По информации властей, на территории комплекса будет организована выставка трофейной военной техники, добытой в ходе СВО, в том числе и волгоградскими военнослужащими.
 
Волгоградская областьВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
