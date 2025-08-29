https://ria.ru/20250829/trassa-2038390048.html

Воробьев открыл новую дорогу до Павловской Слободы в Подмосковье

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт движению по новой дороге от Новорижского шоссе до улицы Академической в Павловской Слободе, объект построили на год быстрее запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Отмечается, что дорога позволит вывести за пределы поселка транзитный поток и улучшить транспортную доступность социальных объектов, среди которых областной технологический лицей имени Долгих. Воробьев проехал по новому участку за рулем автомобиля. "Хочу сказать слова благодарности всем строителям – мы досрочно сдаем эту очень важную дорогу в преддверии 1 сентября. Активность и на Новорижской трассе, и в Истринском городском округе очень заметна, особенно в часы пик – утром и вечером мы видели большие пробки в Павловской Слободе. Поэтому решили построить дорогу, которая выведет весь транзит, позволяет сэкономить время и тем, кто едет в школу, и тем, кто едет домой", – отметил глава региона, его слова приводит пресс-служба. Губернатор Подмосковья отметил, что у местных жителей был запрос на открытие этой трассы. "Это, казалось бы, небольшая – 2,9 километров – но важная дорога. Поэтому еще раз слава благодарности строителям за то, что построили такое инженерное сооружение, и все, что связано с тротуарами, ливневкой. Сегодня это современные стандарты, которые здесь тоже учтены", – подчеркнул Воробьев. Дорога состоит из двух полос. Здесь сделали дополнительные въезд и выезд на федеральную трассу М-9 "Балтия", обустроили пешеходую зону и велодорожку. Чтобы снять транспортную нагрузку с других населенных пунктов, через реку Беляну возвели три моста. Сейчас завершаются работы по благоустройству. В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2023 года также с опережением на год в Павловской Слободе была построена дорога, которая обеспечила выезд на Волоколамское шоссе. Ее длина – 3,3 километра, она имеет две полосы, пешеходные переходы, велодорожки, шумозащитные экраны. Дорога связала поселок с близлежащими населенными пунктами и двумя автотрассами: "М-9 "Балтия" – Веледниково – Лешково" и "ММК – Павловская Слобода – Нахабино". В рамках проекта были построены две кольцевые развязки – на примыкании к улице Ленина и возле лицея имени Долгих. Сделаны две большие парковки почти на 1,2 тысячи машиномест, освещение, ливневая канализация, локальные очистные сооружения.Строительство проводилось в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни".

