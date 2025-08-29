Рейтинг@Mail.ru
Посол России отметил рост товарооборота с Китаем - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tovarooborot-2038225464.html
Посол России отметил рост товарооборота с Китаем
Посол России отметил рост товарооборота с Китаем - РИА Новости, 29.08.2025
Посол России отметил рост товарооборота с Китаем
Двусторонний товарооборот России и Китая уже два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T03:18:00+03:00
2025-08-29T03:18:00+03:00
китай
россия
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Двусторонний товарооборот России и Китая уже два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам посла, Россия и Китай осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений, последовательно углубляют деловое взаимодействие во всех сферах. "Успешность выбранного пути в том числе подтверждают высокие показатели двустороннего товарооборота, который уже два года подряд превышает 240 миллиардов долларов", - сказал дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. За 2023 год двусторонний товарооборот вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
https://ria.ru/20250829/posol-2038224985.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_2d635f2ada733d4cca40c455957827b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, игорь моргулов
Китай, Россия, Игорь Моргулов
Посол России отметил рост товарооборота с Китаем

Посол Моргулов: товарооборот РФ и КНР превысил $240 миллиардов два года подряд

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Двусторонний товарооборот России и Китая уже два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам посла, Россия и Китай осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений, последовательно углубляют деловое взаимодействие во всех сферах.
"Успешность выбранного пути в том числе подтверждают высокие показатели двустороннего товарооборота, который уже два года подряд превышает 240 миллиардов долларов", - сказал дипломат.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. За 2023 год двусторонний товарооборот вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Тарифная война США с КНР создает возможности для России, заявил посол
03:04
 
КитайРоссияИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала