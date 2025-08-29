https://ria.ru/20250829/tovarooborot-2038225464.html

Посол России отметил рост товарооборота с Китаем

Посол России отметил рост товарооборота с Китаем - РИА Новости, 29.08.2025

Посол России отметил рост товарооборота с Китаем

Двусторонний товарооборот России и Китая уже два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Двусторонний товарооборот России и Китая уже два года подряд превышает отметку в 240 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам посла, Россия и Китай осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений, последовательно углубляют деловое взаимодействие во всех сферах. "Успешность выбранного пути в том числе подтверждают высокие показатели двустороннего товарооборота, который уже два года подряд превышает 240 миллиардов долларов", - сказал дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. За 2023 год двусторонний товарооборот вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

