https://ria.ru/20250829/svo-2038359226.html

Имена добровольцев "Барса-Курска" увековечили на аллее героев

Имена добровольцев "Барса-Курска" увековечили на аллее героев - РИА Новости, 29.08.2025

Имена добровольцев "Барса-Курска" увековечили на аллее героев

Четверо добровольцев отряда "Барс-Курск" погибли за минувший год, выполняя боевые задачи, их имена увековечены на аллее героев, сообщили в правительстве Курской РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:35:00+03:00

2025-08-29T16:35:00+03:00

2025-08-29T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39852/87/398528732_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_526135425e8e34314903f8dfce6a92bc.jpg

КУРСК, 29 авг - РИА Новости. Четверо добровольцев отряда "Барс-Курск" погибли за минувший год, выполняя боевые задачи, их имена увековечены на аллее героев, сообщили в правительстве Курской области. Подразделение добровольческой бригады "Барс-Курск" было создано 29 августа 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, с целью поддержания правопорядка в регионе. За год зона ответственности подразделения возросла, добровольцы выполняют функции охраны и обороны объектов критической инфраструктуры и социальной сферы, борьбы с БПЛА, пресечения деятельности ДРГ противника, эвакуации мирного населения, обеспечения режима контртеррористической операции, а также содействия гражданским и специальным службам в выполнении их задач. "Добровольцы со всей страны едут в Курскую область для защиты нашей земли. Люди разных возрастов и профессий, жизненных взглядов, национальностей и религий сегодня находятся бок о бок в одном строю, несут боевое дежурство на важных гражданских и стратегических объектах... За минувший год было многое пройдено, и он не обошёлся без потерь: четверо добровольцев погибли, выполняя боевые задачи", - говорится в Telegram-канале правительства Курской области. Уточняется, что 29 августа, в годовщину создания отряда, их имена увековечили на аллее героев бригады "Барс-Курск".

https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, происшествия