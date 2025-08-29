Рейтинг@Mail.ru
29.08.2025
Имена добровольцев "Барса-Курска" увековечили на аллее героев
16:35 29.08.2025
Имена добровольцев "Барса-Курска" увековечили на аллее героев
Четверо добровольцев отряда "Барс-Курск" погибли за минувший год, выполняя боевые задачи, их имена увековечены на аллее героев, сообщили в правительстве Курской области.
КУРСК, 29 авг - РИА Новости. Четверо добровольцев отряда "Барс-Курск" погибли за минувший год, выполняя боевые задачи, их имена увековечены на аллее героев, сообщили в правительстве Курской области. Подразделение добровольческой бригады "Барс-Курск" было создано 29 августа 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, с целью поддержания правопорядка в регионе. За год зона ответственности подразделения возросла, добровольцы выполняют функции охраны и обороны объектов критической инфраструктуры и социальной сферы, борьбы с БПЛА, пресечения деятельности ДРГ противника, эвакуации мирного населения, обеспечения режима контртеррористической операции, а также содействия гражданским и специальным службам в выполнении их задач. "Добровольцы со всей страны едут в Курскую область для защиты нашей земли. Люди разных возрастов и профессий, жизненных взглядов, национальностей и религий сегодня находятся бок о бок в одном строю, несут боевое дежурство на важных гражданских и стратегических объектах... За минувший год было многое пройдено, и он не обошёлся без потерь: четверо добровольцев погибли, выполняя боевые задачи", - говорится в Telegram-канале правительства Курской области. Уточняется, что 29 августа, в годовщину создания отряда, их имена увековечили на аллее героев бригады "Барс-Курск".
курская область
Имена добровольцев "Барса-Курска" увековечили на аллее героев

Имена четырех добровольцев "Барса-Курска" увековечили на аллее героев

КУРСК, 29 авг - РИА Новости. Четверо добровольцев отряда "Барс-Курск" погибли за минувший год, выполняя боевые задачи, их имена увековечены на аллее героев, сообщили в правительстве Курской области.
Подразделение добровольческой бригады "Барс-Курск" было создано 29 августа 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, с целью поддержания правопорядка в регионе. За год зона ответственности подразделения возросла, добровольцы выполняют функции охраны и обороны объектов критической инфраструктуры и социальной сферы, борьбы с БПЛА, пресечения деятельности ДРГ противника, эвакуации мирного населения, обеспечения режима контртеррористической операции, а также содействия гражданским и специальным службам в выполнении их задач.
"Добровольцы со всей страны едут в Курскую область для защиты нашей земли. Люди разных возрастов и профессий, жизненных взглядов, национальностей и религий сегодня находятся бок о бок в одном строю, несут боевое дежурство на важных гражданских и стратегических объектах... За минувший год было многое пройдено, и он не обошёлся без потерь: четверо добровольцев погибли, выполняя боевые задачи", - говорится в Telegram-канале правительства Курской области.
Уточняется, что 29 августа, в годовщину создания отряда, их имена увековечили на аллее героев бригады "Барс-Курск".
