Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 29.08.2025 (обновлено: 12:16 29.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта, ВСУ потеряли до 2735 украинских военнослужащих и танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая ДНР."Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял до 2735 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта, ВСУ потеряли до 2735 украинских военнослужащих и танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая ДНР.
"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял до 2735 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2025
28 августа, 16:04
 
