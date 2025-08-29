https://ria.ru/20250829/svo-2038295664.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 29.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта, ВСУ потеряли до 2735 украинских военнослужащих и танк Leopard,... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта, ВСУ потеряли до 2735 украинских военнослужащих и танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая ДНР."Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял до 2735 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
