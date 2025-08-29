https://ria.ru/20250829/svo-2038295664.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 29.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта, ВСУ потеряли до 2735 украинских военнослужащих и танк Leopard,... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T12:14:00+03:00

2025-08-29T12:14:00+03:00

2025-08-29T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

германия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта, ВСУ потеряли до 2735 украинских военнослужащих и танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая ДНР."Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял до 2735 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250828/spetspoperatsiya-2038121636.html

донецкая народная республика

германия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, днепропетровская область