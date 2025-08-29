Рейтинг@Mail.ru
Бурятия передала техсредства военным на СВО
05:23 29.08.2025
Бурятия передала техсредства военным на СВО
Очередную партию гуманитарного груза из Бурятии доставили бойцам в зону спецоперации, сообщила созданная правительством республики АНО "Содействие".
УЛАН-УДЭ, 29 авг - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза из Бурятии доставили бойцам в зону спецоперации, сообщила созданная правительством республики АНО "Содействие". "Военные земляки получили очередную гуманитарную помощь... В этот раз бойцы получили ретрансляторы, портативные рации, аккумуляторы к ним, оптические прицелы и генераторы. Отметим, гуманитарная посылка сформирована по просьбам самих военных", - говорится в сообщении. АНО "Содействие" создано правительством Бурятии для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР в 2022 году. Также организация занимается организацией закупок и поставок материально-технических ценностей военнослужащим на СВО.
республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Бурятия передала техсредства военным на СВО

Бурятия передала военным на СВО ретрансляторы, оптические прицелы и генераторы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 29 авг - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза из Бурятии доставили бойцам в зону спецоперации, сообщила созданная правительством республики АНО "Содействие".
"Военные земляки получили очередную гуманитарную помощь... В этот раз бойцы получили ретрансляторы, портативные рации, аккумуляторы к ним, оптические прицелы и генераторы. Отметим, гуманитарная посылка сформирована по просьбам самих военных", - говорится в сообщении.
АНО "Содействие" создано правительством Бурятии для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР в 2022 году. Также организация занимается организацией закупок и поставок материально-технических ценностей военнослужащим на СВО.
Передача гуманитарного груза от брянской полиции бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Брянские полицейские передали бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза
Заголовок открываемого материала