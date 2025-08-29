https://ria.ru/20250829/svo-2038230325.html
Бурятия передала техсредства военным на СВО
Бурятия передала техсредства военным на СВО - РИА Новости, 29.08.2025
Бурятия передала техсредства военным на СВО
Очередную партию гуманитарного груза из Бурятии доставили бойцам в зону спецоперации, сообщила созданная правительством республики АНО "Содействие". РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T05:23:00+03:00
2025-08-29T05:23:00+03:00
2025-08-29T05:23:00+03:00
надежные люди
республика бурятия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
УЛАН-УДЭ, 29 авг - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза из Бурятии доставили бойцам в зону спецоперации, сообщила созданная правительством республики АНО "Содействие". "Военные земляки получили очередную гуманитарную помощь... В этот раз бойцы получили ретрансляторы, портативные рации, аккумуляторы к ним, оптические прицелы и генераторы. Отметим, гуманитарная посылка сформирована по просьбам самих военных", - говорится в сообщении. АНО "Содействие" создано правительством Бурятии для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР в 2022 году. Также организация занимается организацией закупок и поставок материально-технических ценностей военнослужащим на СВО.
https://ria.ru/20250828/svo-2038167979.html
республика бурятия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Бурятия передала техсредства военным на СВО
Бурятия передала военным на СВО ретрансляторы, оптические прицелы и генераторы