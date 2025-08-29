https://ria.ru/20250829/strategiya-2038425792.html

Более 63 тысяч инициатив пришло в стратегию развития Новгородской области

новгородская область

россия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Более 63 тысяч инициатив поступило в стратегию развития Новгородской области от жителей, предложения будут систематизированы и войдут в конкретный план преобразований, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в пятницу на форуме были подведены итоги первого этапа разработки обновлённой стратегии развития региона. По словам Дронова, жители проявили особую активность, чтобы сделать область еще комфортнее и перспективнее. "С девятого июля поступило более 63 тысяч предложений. Теперь наша задача — систематизировать идеи, провести экспертизу и подготовить конкретный план преобразований, который будет соответствовать логике указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективы до 2036 года", - сообщил Дронов. Он отметил, что изначально были выделены шесть направлений, по которым собирались предложения. Они касаются развития региона, образования, среды для жизни, здоровья, семьи, цифровизации, поддержки. Эти направления почти два месяца обсуждались на экспертных стратегических и территориальных сессиях, которые охватили жителей всех округов. Дронов выступил с предложением обновить существующую стратегию, которая была принята в 2019 году, в конце мая на конференции регионального отделения "Единой России". Тогда же он был выдвинут партией на выборы губернатора, которые пройдут в регионе с 12 по 14 сентября.

