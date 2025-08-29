Рейтинг@Mail.ru
Более 63 тысяч инициатив пришло в стратегию развития Новгородской области - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/strategiya-2038425792.html
Более 63 тысяч инициатив пришло в стратегию развития Новгородской области
Более 63 тысяч инициатив пришло в стратегию развития Новгородской области - РИА Новости, 29.08.2025
Более 63 тысяч инициатив пришло в стратегию развития Новгородской области
Более 63 тысяч инициатив поступило в стратегию развития Новгородской области от жителей, предложения будут систематизированы и войдут в конкретный план... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:45:00+03:00
2025-08-29T22:45:00+03:00
новгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152666/46/1526664675_0:122:2598:1583_1920x0_80_0_0_4330b94f2da7a61d6439a02079679213.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Более 63 тысяч инициатив поступило в стратегию развития Новгородской области от жителей, предложения будут систематизированы и войдут в конкретный план преобразований, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в пятницу на форуме были подведены итоги первого этапа разработки обновлённой стратегии развития региона. По словам Дронова, жители проявили особую активность, чтобы сделать область еще комфортнее и перспективнее. "С девятого июля поступило более 63 тысяч предложений. Теперь наша задача — систематизировать идеи, провести экспертизу и подготовить конкретный план преобразований, который будет соответствовать логике указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективы до 2036 года", - сообщил Дронов. Он отметил, что изначально были выделены шесть направлений, по которым собирались предложения. Они касаются развития региона, образования, среды для жизни, здоровья, семьи, цифровизации, поддержки. Эти направления почти два месяца обсуждались на экспертных стратегических и территориальных сессиях, которые охватили жителей всех округов. Дронов выступил с предложением обновить существующую стратегию, которая была принята в 2019 году, в конце мая на конференции регионального отделения "Единой России". Тогда же он был выдвинут партией на выборы губернатора, которые пройдут в регионе с 12 по 14 сентября.
новгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152666/46/1526664675_164:0:2436:1704_1920x0_80_0_0_a2d71c912446358bfdc44026b58bc091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, россия
Новгородская область, Россия

Более 63 тысяч инициатив пришло в стратегию развития Новгородской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде
Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Более 63 тысяч инициатив поступило в стратегию развития Новгородской области от жителей, предложения будут систематизированы и войдут в конкретный план преобразований, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в пятницу на форуме были подведены итоги первого этапа разработки обновлённой стратегии развития региона. По словам Дронова, жители проявили особую активность, чтобы сделать область еще комфортнее и перспективнее.
"С девятого июля поступило более 63 тысяч предложений. Теперь наша задача — систематизировать идеи, провести экспертизу и подготовить конкретный план преобразований, который будет соответствовать логике указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективы до 2036 года", - сообщил Дронов.
Он отметил, что изначально были выделены шесть направлений, по которым собирались предложения. Они касаются развития региона, образования, среды для жизни, здоровья, семьи, цифровизации, поддержки. Эти направления почти два месяца обсуждались на экспертных стратегических и территориальных сессиях, которые охватили жителей всех округов.
Дронов выступил с предложением обновить существующую стратегию, которая была принята в 2019 году, в конце мая на конференции регионального отделения "Единой России". Тогда же он был выдвинут партией на выборы губернатора, которые пройдут в регионе с 12 по 14 сентября.
 
Новгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала