На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС
11:52 29.08.2025
На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Город, который станет очередной столицей туризма и культуры Шанхайской организации сотрудничества на период киргизского председательства в объединении, будет объявлен на предстоящем саммите в Тяньцзине, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Мы ожидаем на предстоящем саммите объявления столицы туризма и культуры ШОС на период киргизского председательства", – сказал Ермекбаев. Он добавил, что в этом году этот статус имел китайский город Циндао, а теперь эстафета перейдет к новой стране. Киргизия приступила к подготовке председательства с середины года и представил развернутую программу, включая гуманитарные инициативы.
На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС

ШОС объявит столицу туризма и культуры на период киргизского представительства

Флаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Город, который станет очередной столицей туризма и культуры Шанхайской организации сотрудничества на период киргизского председательства в объединении, будет объявлен на предстоящем саммите в Тяньцзине, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Мы ожидаем на предстоящем саммите объявления столицы туризма и культуры ШОС на период киргизского председательства", – сказал Ермекбаев.
Он добавил, что в этом году этот статус имел китайский город Циндао, а теперь эстафета перейдет к новой стране.
Киргизия приступила к подготовке председательства с середины года и представил развернутую программу, включая гуманитарные инициативы.
Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР
25 августа, 03:33
Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР
25 августа, 03:33
 
Циндао Нурлан Ермекбаев ШОС Киргизия
 
 
