На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС

На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС - РИА Новости, 29.08.2025

На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС

Город, который станет очередной столицей туризма и культуры Шанхайской организации сотрудничества на период киргизского председательства в объединении, будет... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Город, который станет очередной столицей туризма и культуры Шанхайской организации сотрудничества на период киргизского председательства в объединении, будет объявлен на предстоящем саммите в Тяньцзине, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Мы ожидаем на предстоящем саммите объявления столицы туризма и культуры ШОС на период киргизского председательства", – сказал Ермекбаев. Он добавил, что в этом году этот статус имел китайский город Циндао, а теперь эстафета перейдет к новой стране. Киргизия приступила к подготовке председательства с середины года и представил развернутую программу, включая гуманитарные инициативы.

