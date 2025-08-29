https://ria.ru/20250829/stolitsa-2038290092.html
На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС
На саммите в Тяньцзине объявят столицу туризма и культуры ШОС
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Город, который станет очередной столицей туризма и культуры Шанхайской организации сотрудничества на период киргизского председательства в объединении, будет объявлен на предстоящем саммите в Тяньцзине, сообщил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Мы ожидаем на предстоящем саммите объявления столицы туризма и культуры ШОС на период киргизского председательства", – сказал Ермекбаев. Он добавил, что в этом году этот статус имел китайский город Циндао, а теперь эстафета перейдет к новой стране. Киргизия приступила к подготовке председательства с середины года и представил развернутую программу, включая гуманитарные инициативы.
