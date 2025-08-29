Рейтинг@Mail.ru
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 29.08.2025
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс - РИА Новости, 29.08.2025
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до... РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Хочу прояснить: Стив Уиткофф - бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны. Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок", - сказал Вэнс. По словам вице-президента, судьба мирного процесса остается открытой. "Может быть, нам удастся достичь мира, а может и нет, но (в случае - ред.) если это произойдет, то только потому, что Стив Уиткофф и президент США (Дональд Трамп) работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны мейнстримной прессы", - добавил Вэнс.
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс

Вэнс: США и РФ на переговорах с Уиткоффом сузили разногласия до двух вопросов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Хочу прояснить: Стив Уиткофф - бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны. Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок", - сказал Вэнс.
По словам вице-президента, судьба мирного процесса остается открытой.
"Может быть, нам удастся достичь мира, а может и нет, но (в случае - ред.) если это произойдет, то только потому, что Стив Уиткофф и президент США (Дональд Трамп) работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны мейнстримной прессы", - добавил Вэнс.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В МИД прокомментировали слова Вэнса об уступках Украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
 
 
