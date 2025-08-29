https://ria.ru/20250829/ssha-2038359904.html
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс - РИА Новости, 29.08.2025
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:38:00+03:00
2025-08-29T16:38:00+03:00
2025-08-29T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Хочу прояснить: Стив Уиткофф - бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны. Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок", - сказал Вэнс. По словам вице-президента, судьба мирного процесса остается открытой. "Может быть, нам удастся достичь мира, а может и нет, но (в случае - ред.) если это произойдет, то только потому, что Стив Уиткофф и президент США (Дональд Трамп) работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны мейнстримной прессы", - добавил Вэнс.
https://ria.ru/20250829/ustupki-2038349448.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс
Вэнс: США и РФ на переговорах с Уиткоффом сузили разногласия до двух вопросов