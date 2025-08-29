https://ria.ru/20250829/ssha-2038359904.html

Россия и США сузили разногласия на переговорах с Уиткоффом, заявил Вэнс

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США и Россия в ходе переговоров с участием спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий по Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Хочу прояснить: Стив Уиткофф - бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны. Результаты его переговоров заключаются в том, что мы сузили список открытых вопросов по конфликту на Украине до четко определенных: гарантий безопасности и территориальных уступок", - сказал Вэнс. По словам вице-президента, судьба мирного процесса остается открытой. "Может быть, нам удастся достичь мира, а может и нет, но (в случае - ред.) если это произойдет, то только потому, что Стив Уиткофф и президент США (Дональд Трамп) работали не покладая рук, несмотря на откровенную ложь со стороны мейнстримной прессы", - добавил Вэнс.

россия

сша

украина

2025

Новости

стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин