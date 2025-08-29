https://ria.ru/20250829/spetsoperatsiya-2038416007.html

Спецоперация, 29 августа: ВС России нарастили темп продвижения в ходе СВО

Спецоперация, 29 августа: ВС России нарастили темп продвижения в ходе СВО - РИА Новости, 29.08.2025

Спецоперация, 29 августа: ВС России нарастили темп продвижения в ходе СВО

Российские войска в 2025 году нарастили темп продвижения в ходе специальной военной операции: если в начале года они ежемесячно освобождали 300-400 квадратных... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T20:46:00+03:00

2025-08-29T20:46:00+03:00

2025-08-29T20:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

андрей белоусов

владимир зеленский

мария захарова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701274_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_57d04af79077c3ca6ed86c4423466b0c.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские войска в 2025 году нарастили темп продвижения в ходе специальной военной операции: если в начале года они ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то сейчас - порядка 600-700, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны России. Он добавил, что военной и промышленной инфраструктуре киевского режима был нанесен существенный урон. В 2025 году, по словам Белоусова, по 146 критически важным объектам противника были нанесены 35 массированных и групповых ударов. В итоге, повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Он особо отметил удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных беспилотников дальнего действия. Также Белоусов заявил о значительном снижении боевого потенциала ВСУ, которые только в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений. Кроме того, по его словам, значительно возросли объемы поставок в войска тактических беспилотников, что положительно отразилось на ходе ведения боевых действий. Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск беспилотниками, включая логистику и ремонт, а также нарастить темпы подготовки расчетов операторов дронов и ускорить проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, добавил Белоусов. Помимо этого, группировки войск получили эффективные средства РЭБ, в том числе "окопные", рассказал министр. Для повышения скорости передвижения тактических групп в 2025 году были поставлены 22725 мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца года предусмотрено передать в войска еще 12186 единиц такой техники. Чтобы повысить осведомленность в тактическом звене, с прошлого года ведется создание системы "Свод". В сентябре-ноябре будет проведена ее опытно-боевая апробация. Далее планируется масштабировать систему на все группировки войск. "Сапсаны" и "Нептун" Российские ВС за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены предприятия ВПК и военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и нефтебаза горючего для ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу. Кроме того, были поражены ракетный комплекс "Нептун" в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области, пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Как следует из сводки, в период с 23 по 29 августа потери ВСУ превысили 8850 военнослужащих. За эту неделю российские войска освободили Среднее, Клебан-Бык, Нелеповку, Первое Мая и Запорожское в ДНР, а также населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Также с прошлой пятницы были уничтожены шесть танков ВСУ, 129 боевых бронированных машин, 84 орудия полевой артиллерии, 81 станция радиоэлектронной борьбы, 124 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. Нужны наработки Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не исключает возможность проведения встречи с Владимиром Зеленским, при этом российский лидер, по словам Пескова, считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. На ней должны быть финализированы наработки, которые предварительно подготовят эксперты. Все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения в письменном виде переданы украинской стороне, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а результатом мирного урегулирования. По ее словам, тот вариант, который сейчас обсуждают европейские страны, ведет к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях. Предложения Запада носят однобокий характер, строятся с расчетом на сдерживание России и нацелены на втягивание киевского режима в орбиту НАТО, подчеркнула Захарова. Также она прокомментировала слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия пошла на значительные уступки в вопросе урегулирования на Украине и готова проявить гибкость в отношении ряда своих требований. Она предположила, что Вэнс мог цитировать и развивать тезис президента США Дональда Трампа, который в апреле 2025 года сказал, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта, при этом она предложила обращаться за разъяснениями к американской стороне и отметила, что РФ всегда обозначает свой подход к урегулированию. Технические переговоры США хотят устроить технические переговоры российских и украинских чиновников в преддверии возможного трехстороннего саммита, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников. Подобные технические переговоры могут быть посвящены обсуждению территориальных вопросов и гарантий безопасности. Индия готова поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди в интервью японской газете "Иомиури симбун". Он отметил, что благодаря хорошим отношениям Индии с обеими сторонами можно активизировать усилия, направленные на восстановление мира. Страны Евросоюза не ожидают в ближайшее время принятия окончательного решения о численности европейских войск, которые могут быть размещены на Украине в рамках так называемых гарантий безопасности, передало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Как сообщил агентству неназванный европейский чиновник, задача ЕС на ближайшие дни заключается в том, чтобы договориться о новых санкциях против России, гарантиях безопасности и финансировании для Украины. Чиновник также утверждает, что продолжение оказания давления на Москву потребует принятия Вашингтоном решений, в том числе о санкциях. Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, возможную сделку по которым ранее одобрил Пентагон, могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если соглашение о продаже будет заключено, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. Уточняется, что дальность полета этих ракет составляет от 150 до 280 миль (от 240 до 450 километров). Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона, сообщило в четверг, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее и выделит Киеву новую военную помощь в размере 100 миллионов евро, заявил глава минобороны Бельгии Тео Франкен. Признал Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории, о чем он заявил на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал невозможным развертывание европейских миротворцев на территории страны, что РФ не раз называла "провокационным шагом". Отвечая на вопрос журналиста немецкого издания Spiegel, он с иронией констатировал, что присутствие возможно лишь "просто в качестве послания поддержки", для "прикрывания спины" и для того, чтобы "хотя бы сделать вид". Украинское издание "Страна.ua" сообщило об открытии военного кладбища ВСУ в районе села Мархалевка Киевской области. По данным СМИ, первые пять захороненных - неизвестные солдаты ВСУ. Местные жители вышли с протестом против открытия объекта, около десяти протестующих задержали правоохранители. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что на новом кладбище военных ВСУ хоронят как неизвестных солдат, чтобы не перечислять положенные их родственникам выплаты.

https://ria.ru/20250829/belousov-2038381430.html

https://ria.ru/20250828/samolet-2038053896.html

https://ria.ru/20250828/vsu-2037999108.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, андрей белоусов, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, f-16, в мире