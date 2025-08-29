https://ria.ru/20250829/spetsoperatsiya-2038235695.html

ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой

Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink в окрестностях Степановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink в окрестностях Степановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В лесном массиве в окрестностях населенного пункта Степановка российские военные с помощью квадрокоптеров поразили антенны спутниковой связи Starlink 44 отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использовалась для передачи координат и поддержания связи на переднем крае", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в районе Константиновки была сорвана попытка ротации личного состава ВСУ. После обнаружения боевой машины пехоты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ были переданы координаты расчету ударных FPV-дронов, который и уничтожил бронированное транспортное средство.

