ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink в окрестностях Степановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink в окрестностях Степановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В лесном массиве в окрестностях населенного пункта Степановка российские военные с помощью квадрокоптеров поразили антенны спутниковой связи Starlink 44 отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использовалась для передачи координат и поддержания связи на переднем крае", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в районе Константиновки была сорвана попытка ротации личного состава ВСУ. После обнаружения боевой машины пехоты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ были переданы координаты расчету ударных FPV-дронов, который и уничтожил бронированное транспортное средство.
