ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой - РИА Новости, 29.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 29.08.2025
ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink в окрестностях Степановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink в окрестностях Степановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В лесном массиве в окрестностях населенного пункта Степановка российские военные с помощью квадрокоптеров поразили антенны спутниковой связи Starlink 44 отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использовалась для передачи координат и поддержания связи на переднем крае", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в районе Константиновки была сорвана попытка ротации личного состава ВСУ. После обнаружения боевой машины пехоты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ были переданы координаты расчету ударных FPV-дронов, который и уничтожил бронированное транспортное средство.
ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой

Минобороны: ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили антенны спутниковой связи Starlink в окрестностях Степановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В лесном массиве в окрестностях населенного пункта Степановка российские военные с помощью квадрокоптеров поразили антенны спутниковой связи Starlink 44 отдельной механизированной бригады ВСУ, которая использовалась для передачи координат и поддержания связи на переднем крае", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в районе Константиновки была сорвана попытка ротации личного состава ВСУ. После обнаружения боевой машины пехоты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ были переданы координаты расчету ударных FPV-дронов, который и уничтожил бронированное транспортное средство.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Силовики: бригада ВСУ на Сумском направлении не может компенсировать потери
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
