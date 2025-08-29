https://ria.ru/20250829/spetsoperatsiya-2038229498.html
Опубликованы кадры освобождения поселка Первое Мая в ДНР
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" населенного пункта Первое Мая в ДНР. "При поддержке артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, военнослужащие уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха, поражая технику и личный состав ВСУ. Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Первое Мая в ДНР 27 августа.
донецкая народная республика
