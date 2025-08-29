Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры освобождения поселка Первое Мая в ДНР - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/spetsoperatsiya-2038229498.html
Опубликованы кадры освобождения поселка Первое Мая в ДНР
Опубликованы кадры освобождения поселка Первое Мая в ДНР - РИА Новости, 29.08.2025
Опубликованы кадры освобождения поселка Первое Мая в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" населенного пункта Первое Мая... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T05:07:00+03:00
2025-08-29T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" населенного пункта Первое Мая в ДНР. "При поддержке артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, военнослужащие уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха, поражая технику и личный состав ВСУ. Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Первое Мая в ДНР 27 августа.
https://ria.ru/20250829/minoborony-2038229355.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры освобождения поселка Первое Мая в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения поселка Первое Мая в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" населенного пункта Первое Мая в ДНР.
"При поддержке артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, военнослужащие уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха, поражая технику и личный состав ВСУ.
Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Первое Мая в ДНР 27 августа.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала