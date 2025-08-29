https://ria.ru/20250829/sostav-2038400311.html
Белоусов рассказал об обеспеченности военных современными аптечками
Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853007339_0:254:2713:1780_1920x0_80_0_0_247dcc8fb17ca023e2f273fce62e7d51.png
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. "С учетом особенностей ведения СВО личный состав группировок войск обеспечен современными аптечками первой помощи - на 100%", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250829/svo-2038383909.html
