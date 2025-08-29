Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об обеспеченности военных современными аптечками - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 29.08.2025 (обновлено: 18:54 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/sostav-2038400311.html
Белоусов рассказал об обеспеченности военных современными аптечками
Белоусов рассказал об обеспеченности военных современными аптечками - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов рассказал об обеспеченности военных современными аптечками
Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:51:00+03:00
2025-08-29T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853007339_0:254:2713:1780_1920x0_80_0_0_247dcc8fb17ca023e2f273fce62e7d51.png
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. "С учетом особенностей ведения СВО личный состав группировок войск обеспечен современными аптечками первой помощи - на 100%", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250829/svo-2038383909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853007339_0:6:2713:2041_1920x0_80_0_0_0aa94a53f92791d1618b4676d9760076.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов рассказал об обеспеченности военных современными аптечками

Белоусов: личный состав войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками

© РИА Новости / Мария МарикянАптечка с медикаментами для оказания первой помощи
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"С учетом особенностей ведения СВО личный состав группировок войск обеспечен современными аптечками первой помощи - на 100%", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО
Вчера, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала