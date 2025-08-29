https://ria.ru/20250829/sostav-2038400311.html

Белоусов рассказал об обеспеченности военных современными аптечками

Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. "С учетом особенностей ведения СВО личный состав группировок войск обеспечен современными аптечками первой помощи - на 100%", - сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.

2025

Новости

безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)