Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу

Запад тормозит развитие Афганистана, в своих интересах политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад тормозит развитие Афганистана, в своих интересах политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались "замороженными" порядка 9 миллиардов долларов государственных резервов Афганистана. Это существенная сумма, и она могла бы помочь в решении острых социально-экономических проблем этой вставшей на путь самостоятельного развития страны", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". "Вместо этого мы видим картину, когда Запад тормозит развитие Афганистана, политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, увязывая их исключительно с возможностью реализации собственных корыстных интересов. Особенно отчетливо это проявилось в период пребывания (экс-президента США - ред.) Джо Байдена в Овальном кабинете. Конечно, это напрямую отражается на ситуации в сфере безопасности", - добавил он.

