Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025
00:07 29.08.2025
Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу
афганистан
кабул (город)
россия
джо байден
сергей шойгу
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад тормозит развитие Афганистана, в своих интересах политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались "замороженными" порядка 9 миллиардов долларов государственных резервов Афганистана. Это существенная сумма, и она могла бы помочь в решении острых социально-экономических проблем этой вставшей на путь самостоятельного развития страны", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". "Вместо этого мы видим картину, когда Запад тормозит развитие Афганистана, политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, увязывая их исключительно с возможностью реализации собственных корыстных интересов. Особенно отчетливо это проявилось в период пребывания (экс-президента США - ред.) Джо Байдена в Овальном кабинете. Конечно, это напрямую отражается на ситуации в сфере безопасности", - добавил он.
афганистан, кабул (город), россия, джо байден, сергей шойгу
Афганистан, Кабул (город), Россия, Джо Байден, Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад тормозит развитие Афганистана, в своих интересах политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались "замороженными" порядка 9 миллиардов долларов государственных резервов Афганистана. Это существенная сумма, и она могла бы помочь в решении острых социально-экономических проблем этой вставшей на путь самостоятельного развития страны", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты".
"Вместо этого мы видим картину, когда Запад тормозит развитие Афганистана, политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, увязывая их исключительно с возможностью реализации собственных корыстных интересов. Особенно отчетливо это проявилось в период пребывания (экс-президента США - ред.) Джо Байдена в Овальном кабинете. Конечно, это напрямую отражается на ситуации в сфере безопасности", - добавил он.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу
00:06
 
АфганистанКабул (город)РоссияДжо БайденСергей Шойгу
 
 
