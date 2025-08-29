https://ria.ru/20250829/shoygu-2038214406.html
Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу
Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025
Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу
Запад тормозит развитие Афганистана, в своих интересах политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад тормозит развитие Афганистана, в своих интересах политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой многострадальной страны должны нести западные государства, где, кстати, оказались "замороженными" порядка 9 миллиардов долларов государственных резервов Афганистана. Это существенная сумма, и она могла бы помочь в решении острых социально-экономических проблем этой вставшей на путь самостоятельного развития страны", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". "Вместо этого мы видим картину, когда Запад тормозит развитие Афганистана, политизирует вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу, увязывая их исключительно с возможностью реализации собственных корыстных интересов. Особенно отчетливо это проявилось в период пребывания (экс-президента США - ред.) Джо Байдена в Овальном кабинете. Конечно, это напрямую отражается на ситуации в сфере безопасности", - добавил он.
