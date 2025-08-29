https://ria.ru/20250829/shoygu-2038214104.html

Россия готова помочь стабилизировать обстановку в Афганистане, заявил Шойгу

Россия готова помочь стабилизировать обстановку в Афганистане, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.08.2025

в мире

россия

афганистан

кабул (город)

сергей шойгу

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова помочь стабилизировать обстановку в Афганистане, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Как представляется, Афганистану предстоит еще большая и сложная работа для стабилизации обстановки в стране. Россия готова оказывать талибам содействие на данном направлении, в том числе путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с Кабулом по линии силовых ведомств", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". "Рассчитываем, что эта координация, а также всесторонняя поддержка стран-соседей Афганистана, будут способствовать его экономическому развитию и процветанию", - добавил он. Шойгу напомнил, что 3 июля Россия стала первым в мире государством, официально признавшим находящееся у власти талибское руководство. "Данное решение направлено на наращивание сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркотрафиком", - подчеркнул Шойгу. "Комплекс этих насущных вопросов был рассмотрен в ходе моего визита в Кабул в ноябре 2024 года. Именно тогда мы смогли воочию убедиться в интересе афганского руководства к выстраиванию конструктивного политического диалога с Россией и наметили перспективные направления возможного экономического сотрудничества", - добавил секретарь СБ РФ.

россия

афганистан

кабул (город)

