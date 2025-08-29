https://ria.ru/20250829/shos-2038368654.html

На саммите ШОС подпишут около 20 документов, заявил Ушаков

На саммите ШОС подпишут около 20 документов, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025

На саммите ШОС подпишут около 20 документов, заявил Ушаков

Подписание около 20 совместных документов, в том числе Декларации Совета глав государств ШОС планируется по итогам саммита организации в Китае, сообщил помощник РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подписание около 20 совместных документов, в том числе Декларации Совета глав государств ШОС планируется по итогам саммита организации в Китае, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай сообщил, что официальная программа саммита ШОС начнется утром 1 сентября, отметив, что по окончании Совета глав государств организации состоится церемония подписания документов. "Всего где-то 20 документов мы ожидаем. Центральным станет декларация Совета глав государств. Она называется Тяньцзиньская декларация. В ней будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намечены цели работы организации", - уточнил он. Кроме того, лидеры планируют подписать по итогам саммита документ, утверждающий "Основные направления дальнейшего развития ШОС". "Они будут определены в Стратегии развития до 2035 года", - добавил Ушаков.

