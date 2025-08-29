https://ria.ru/20250829/shojgu-2038215000.html

Шойгу назвал позорным бегство войск США из Афганистана

Шойгу назвал позорным бегство войск США из Афганистана

Позорное, неорганизованное бегство американских войск из Афганистана, повлекшее жертвы среди мирного населения, стало олицетворением полнейшего провала линии... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Позорное, неорганизованное бегство американских войск из Афганистана, повлекшее жертвы среди мирного населения, стало олицетворением полнейшего провала линии администрации занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена на афганском направлении, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Дата 31 августа 2021 года вошла в историю как окончание одной из самых противоречивых и скандальных иностранных операций США и НАТО, длившейся 20 лет. Она подвела черту под присутствием американских вооруженных сил и их союзников в Афганистане", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". По его словам, по прошествии четырех лет "в памяти до сих пор свежи шокирующие кадры позорного бегства одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны". "Неорганизованный и непроработанный вывод войск, повлекший жертвы среди мирного афганского населения, стал олицетворением полнейшего провала линии администрации Джо Байдена на афганском направлении, а также хаоса, который царил во внешней политике США при демократах", - подчеркнул Шойгу. "Вспоминаются слова нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, произнесенные им в июне прошлого года, когда он еще участвовал в предвыборной гонке, о том, что вывод войск США из Афганистана при Байдене стал самым позорным днем в истории Соединенных Штатов", - написал секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, та кампания еще долго будет предметом нападок и критики как в самой Америке, так и за рубежом с точки зрения своей эффективности, целесообразности и здравого смысла. "Ведь беспрецедентные затраты (по данным министерства обороны США, они составили порядка 2 триллионов долларов) наряду со спорными решениями, сопровождавшими военную операцию "Несокрушимая свобода", нанесли Афганистану такой ущерб, от которого действующие власти пытаются оправиться до сих пор. И это на долгие годы", - отметил секретарь СБ РФ.

