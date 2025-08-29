https://ria.ru/20250829/sezon-2039042901.html
Все образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону
Все образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 02.09.2025
Все образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.09.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы все школы, детские сады и другие учреждения", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подаётся в первую очередь.
"В общей сложности к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 13 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.